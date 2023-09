Nijar: Shirin yanke huldar tsaro da Benin

Sojojin juyin mulki na Jamhuriyar Nijar din dai, na zargin makwabciyar tasu Jamhuriyar Benin da bayar damar jibge sojoji da ka iya kai farmaki ga kasarsu karashin jagorancin kungiyar ECOWAs ko CEDEAO. Kungiyar Habaka Tattalin Arzikin Kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAs ko CEDEAO din dai ta ce in har kokarinta na tattaunawar diflomasiyya da sojojin juyin mulkin na Nijar ya ci tura, to a shirye take ta dauki matakin soja a kansu domin mayar da halastacciyar gwamnatin dimukuradiyya karkashin Bazoum Mohammed da sojojin Nijar din suka hambarar.