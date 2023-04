Biden zai nemi wa'adi na biyu

Joe Biden wanda ya sanar da haka bayan an yi ta rade-radin cewa ba zai nemi wa'adi na biyu kasancewa tuni shekarunsa suka ja. Domin izuwa badi lokacin da za a gudanar da zaben Amirka, shugaban na Amirka zai cika shekaru 81 da haifuwa, yayinda kuma in har ya yi nasarar lashe zaben a badi, to kafin ya kammala wa'adinsa na biyu zai cika shekaru 86 a duniya. A 'yan watannin nan dai, farinjinin Biden ya yi matukar faduwa a tsakanin Amirkawa bisa dalilai masu yawa da suka shafi siyasar Amirka na ciki da wajen kasar. Shi ma dai mutumin da Joe Biden ya kayar a zaben da ya gabata Donald Trump, ana saran zai nemi yin takara in har jam'iyarsa ta amince da bashi tikiti.