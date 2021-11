9/11: Birnin New York, bayan shekaru 20

Abubuwan tunawa a cikin birnin

An yi gini a gabar ruwa ta Hudson da ke New Jersey, domin tunawa da harin 11 ga watan na Satumbar 2001 da barakuzan ginin cibiyar kasuwanci ta duniya. An dai yi ginin ne a wajen da aka ajiye wadanda aka ceto bayan harin. Yana daya daga cikin yankunan da ake alhinin tunawa da harin a birnin New York.