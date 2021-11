écoafrique — Le magazine de l’environnement

Cette semaine dans écoafrique, on s’intéresse aux agriculteurs maliens qui redécouvrent une ancienne céréale résistante aux aléas climatiques, on suit la formation de brigades anti-braconnage 100% féminines au Zimbabwe et on admire les efforts d’une jeune Ougandaise pour inciter ses compatriotes à planter des arbres d’anniversaire.