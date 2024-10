Yvonne Aki-Sawyerr lauréate du Prix allemand pour l'Afrique

Les œuvres d’Yvonne Aki-Sawyerr en tant que maire sont nombreuses. Grâce à ses actions, la ville de Freetown en Sierra Leone compte 160 réservoirs et systèmes de collecte d'eau de pluie. Des mesures de lutte contre les inondations ont été largement mises en œuvre.

Les déchets des toilettes sont transformés en compost, en biogaz et en briquettes de chauffage, comme l'a expliqué Yvonne Aki-Sawyerr dans une vidéo. Ce qui, selon elle, protège également les forêts, car moins d'arbres sont abattus pour le bois de chauffage.

L'approvisionnement en eau de la ville s'est considérablement amélioré de manière durable. Des kiosques à eau, équipés de systèmes de purification alimentés à l'énergie solaire, installés dans la ville, permettent à de nombreuses communautés d'accéder pour la première fois à de l'eau potable.

Cela favorise aussi l'autonomisation des jeunes femmes qui peuvent, grâce à ces kiosques, générer des revenus. De plus, cela réduit le risque pour les femmes d'être victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles vont chercher de l'eau.

"Vision d'une capitale où il fait bon vivre"

Remarquable, impressionnante et digne de récompense – c'est la qualification formulée par la Fondation allemande pour l'Afrique (DAS) en décernant à Yvonne Aki-Sawyerr le Prix allemand pour l'Afrique 2024 pour son engagement en faveur du développement urbain durable et de la participation locale.

Son engagement est qualifié d'"inébranlable". Elle met en œuvre, étape par étape, sa "vision d'une capitale vivable, juste et durable". La fondation indépendante estime que la maire s'investit bien au-delà des exigences de son poste.

Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle est née en Sierra Leone et a grandi au Ghana et au Canada. Après ses études, elle a travaillé pendant plus de 25 ans en tant qu'experte en finances et comme auditrice à Londres.

Son travail dans le secteur public en Sierra Leone a commencé avec son engagement pendant l'épidémie d'Ebola en 2014-2015. En 2018, elle est devenue maire de Freetown, une ville marquée par plus d’une décennie de guerre civile. En juin de l’année dernière, cette politicienne populaire en Sierra Leone a été réélue pour un second mandat.

Jens Kraus-Massé, ambassadeur d'Allemagne en Sierra Leone avec Yvonne Aki-Sawyerr et Sabine Odhiambo, secrétaire générale de la Deutsche Afrika Stiftung (DAS) Image : DW

Un modèle pour les politiciens du monde entier

"Grâce à ses projets, Yvonne Aki-Sawyerr crée des emplois et des opportunités d'investissement dans les domaines du tourisme, de la gestion des déchets, du développement des infrastructures et de l'économie verte", a déclaré la Fondation allemande pour l'Afrique.

Elle a aussi "des idées innovantes" dans le secteur des transports. Par exemple, la maire a commandé une étude de faisabilité pour un téléphérique à Freetown. Le téléphérique devrait aider à réduire les embouteillages et la pollution de l'air dans la ville. Les quartiers mal desservis pourraient aussi en bénéficier, car les habitants mettraient moins de temps pour rejoindre leurs domiciles.

Si le téléphérique est construit, on pourra également admirer la belle vue verdoyante de la ville. Dans le cadre de l'initiative #FreetownTheTreeTown (Freetown, la ville des arbres), 977.000 nouveaux arbres ont déjà été plantés sous l'égide d'Yvonne Aki-Sawyerr. Cette initiative vise à atténuer les effets du changement climatique et à protéger les forêts environnantes.

Elle crée également des sources de revenus pour les citoyens, qui plantent les arbres et surveillent leur croissance par des moyens numériques. Freetown est considéré comme un modèle. La capitale sud-africaine Pretoria, entre autres, s'inspire de Freetown.

Mise en œuvre réussie de sa politique

Selon la Fondation allemande pour l'Afrique, Yvonne Aki-Sawyerr est une source d'inspiration pour les dirigeants politiques des pays émergents. On peut citer, par exemple, la manière dont les habitants de la ville sont impliqués de manière durable dans les prises de décisions et leur mise en œuvre.

Le plan de développement à long terme "Transform Freetown - Transforming Lives" (Transformer Freetown - Transformer des vies) est également son initiative. Ce plan a été élaboré avec l’appui du gouvernement, du secteur privé et ainsi que de la société civile.

Grâce aux actions de Yvonne Aki-Sawyerr, la ville de Freetown compte 160 réservoirs et systèmes de collecte d'eau de pluie Image : DW

Remise du prix à Berlin

"Je suis très heureuse et honorée", avait déclaré Yvonne Aki-Sawyerr à la DW après avoir été informée.

"Je considère ce prix non seulement comme une reconnaissance personnelle, mais aussi comme une reconnaissance pour notre pays tout entier. Je le reçois au nom de toute mon équipe et des habitants de Freetown qui travaillent avec moi pour changer notre ville. Ce chemin n'a pas été sans défis, mais je suis très reconnaissante que le travail que nous avons accompli soit reconnu, non seulement au niveau national, mais aussi à l'international" avait-elle assurée.

Le Prix allemand pour l'Afrique 2024 a été remis par la présidente du Bundestag, Bärbel Bas, ce mercredi 16 octobre à Berlin. Yvonne Aki-Sawyerr a été choisie par un jury indépendant de 20 membres parmi plus de deux douzaines de candidats.

Le Prix allemand pour l'Afrique 2024 est considéré en Allemagne comme la plus prestigieuse reconnaissance pour les personnalités africaines. Depuis 1993, la Fondation allemande pour l'Afrique récompense un engagement exceptionnel en faveur de la démocratie, de la paix, des droits de l'Homme, du développement durable, de la recherche, de l'art et de la culture ainsi que des préoccupations sociales en Afrique.

La Fondation allemande pour l'Afrique est une organisation apolitique qui s'efforce de promouvoir une image nuancée de l'Afrique dans la sphère politique et auprès du public allemand.