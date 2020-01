Wilfried Zaha courtisé par Arsenal et le Bayern

A quelques jours de la reprise du championnat allemand, Hansi Flick a fait savoir qu’il attendait toujours des recrues en cette période de mercato. Il s’agit de renforcer un effectif émaillé par de nombreuses blessures, de Serge Gnabry à Javi Martinez en passant par Kingsley Coman. Selon la presse anglaise, le Bayern aurait notamment des visées sur l'international ivoirien du Crystal Palace, Wilfried Zaha. Mais ce dernier est très demandé : le prolifique attaquant serait aussi dans les plans du nouvel entraîneur d'Arsenal pour remplacer le Gabonais Pierre-Emercik Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang

Achraf Hakimi également dans les tuyaux

Le Bayern Munich serait par ailleurs prêt à faire une offre au Real Madrid pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi, prêté à Dortmund depuis 2018. Le latéral de 21 ans, en pleine forme, compte déjà six buts (dont quatre en Ligue des Champions) et six passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues.

De quoi attirer les regards des dirigeants bavarois. Selon la presse espagnole, le Bayern Munich aurait approché le Real Madrid pour connaître les plans du club concernant le Marocain. Le champion d’Allemagne serait disposé à transmettre une offre pour racheter les deux dernières années de contrat du polyvalent défenseur. Reste que le Marocain entretiendrait de bonnes relations avec Zinedine Zidane qui pourrait décider de lui faire une place la saison prochaine.

Thomas Ulimwengu

La Ligue des Champions africaine reprend ses droits

La quatrième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions africaine commencent dès ce weekend avec deux clubs congolais en lice : dans le groupe A, le TP Mazembé accueille, samedi, les Angolais de Primeiro Dagosto. Les corbeaux de Lubumbashi tenteront de consolider leur position de leader. Avec 7 points devant les Egyptiens du Zamalek, le TP Mazembe n'aura besoin que d'une victoire pour valider son ticket pour les quarts de finale.

Au même moment, le Vita Club essayera de se relancer après une phase aller certes difficile mais conclu par un match nul, décroché sur le terrain de l'Espérance de Tunis, double tenant du titre. Avec un seul point, les poulains de Florent Ibengue auront fort à faire face aux Tunisiens qui occupent la première place du groupe D avec 7 points, suivis par les Marocains du Raja de Casablance et les Algériens du JS Kabylie - qui se déplace, ce vendredi, au Maroc.