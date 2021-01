Wikipédia fête ses 20 ans

Sa création remonte au 15 janvier 2001. Cela fait vingt ans que Wikipédia existe et est devenu la plus grande encyclopédie au monde, le septième site le plus visité sur toute la planète ! Une encyclopédie en accès libre, dont les articles sont écrits par des milliers de bénévoles. Un site devenu un véritable outil pour les internautes du monde entier, le site qui a réponse à la plupart des questions que nous nous posons. Mais dans le même temps la plateforme suscite toujours des craintes : sur l'indépendance des contributeurs et la fiabilité des informations.

Au départ en anglais et désormais, selon le site, en plus de 300 langues, Wikipédia est notamment un outil de travail utilisé par de nombreux écoliers ou étudiants à travers le monde. Le site recense plus de 55 millions d'articles. Des articles écrits par des "contributeurs" bénévoles qui choisissent un thème, rédigent l'article en citant des sources externes et sont ensuite contrôlés par d'autres utilisateurs. Chacun peut donc apporter d'autres informations à un article, en respectant un certain nombre de règles, parfois complexes.

Un site relativement fiable

Ce modèle de contribution libre, qui a fait le succès de Wikipédia, s'attire parfois, et depuis le début de son existence, les foudres des experts ou universitaires qui craignent la diffusion d'informations erronées. Mais "les modifications apportées aux articles font l'objet de plusieurs niveaux de surveillance a posteriori qui permettent de corriger les erreurs les plus évidentes", se défend le site.

De nombreux universitaires reconnaissent d'ailleurs aujourd'hui la fiabilité globale du site. "En règle générale, Wikipédia est un bon point de départ pour les travaux de recherche, mais elle ne doit pas être la seule et dernière source à être consultée et citée sur un sujet", écrit l'initiative klicksafe, une campagne allemande visant à promouvoir l'éducation aux médias et l'utilisation d'Internet.

Wikipédia propose des articles en plus de 300 langues

Des outils pour être sûr de la qualité de ce qu'on lit

Pour rassurer et améliorer la qualité de ses contenus, Wikipédia propose d'ailleurs un certain nombre d'outils. Des indications, au début ou à la fin des articles par exemple : des "indices de fiabilité" qui indiquent qu'un article ou un paragraphe est plus sûr qu'un autre.

Certaines fois le site indique même que des modifications sont nécessaires, ou qu'un article n'est pas neutre. Le ton utilisé est aussi souvent un bon indice. Si une personne est présentée trop négativement ou trop positivement, cela peut-être un indice appelant à se méfier.

Selon le site, cent mille contributeurs participent chaque jour à la rédaction d'articles Wikipédia

Même chose pour le nombre de sources citées, ces petits numéros qui apparaissent au cours d'un article. Si ce nombre de sources est trop réduit, cela peut-être encore un signe de mauvaise qualité. "En fait, sur Wikipédia et ailleurs sur Internet, une approche attentive et critique des contenus est essentielle", conclut le site klicksafe.

Pour améliorer encore sa fiabilité et sa qualité, Wikipédia doit aussi désormais élargir son panel de contributeurs. Plusieurs études, dont celle de Rémi Mathias, auteur du livre "Wikipédia : Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde", montre que ceux-ci sont en majorité des hommes, diplômés, qui vivent en ville et en Occident.

Attirer davantage de femmes, de contributeurs de pays en développement, écrire davantage sur des sujets en lien avec ces catégories de personnes : autant de défis à relever par Wikipédia pour ses vingt prochaines années.