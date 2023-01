J-1 avant la visite du pape à Kinshasa

La visite du pape François en RDC survient dans un pays déchiré par de multiples conflits, surtout dans sa partie est. La visite du souverain pontife arrive sur fonds de tensions particulières entre la RDC et son voisin, le Rwanda. Ce dernier est accusé de soutenir les rebelles du M23 que les autorités congolaises qualifient de terroristes et qui déstabilisent la province orientale du Nord-Kivu.

Espoir et consolation

C'est justement dans un cadre de consolation à la population congolaise que le pape François va séjourner à Kinshasa jusqu'à vendredi. Le souverain pontife vient prêcher la paix afin que cessent les violences en cours dans différents régions et surtout dans l'est du pays.

Une visite d'espoir, comme l'explique l'abbé Jean-Bosco Bahala, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu au Sud-Kivu :

"Le pape vient nous redonner espoir. Je suis heureux que le Saint-Père vienne bénir tout le travail pastoral que nous avons fait. Bénir également les cœurs des Congolais pour les pacifier, pour que les gens ne se découragent pas. Vous savez, avec toutes les difficultés qu'on a ici au Congo, tout le monde a tendance à baisser les bras. Le pape vient nous dire que pour les chrétiens, il n'y a jamais d'impossible parce que Dieu peut ressusciter ce peuple et en faire une grande nation."

La visite du pape François survient alors que la RDC fait face à des conflits qui ont fait des milliers de déplacés dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, en Ituri, au Maniema et dans le Tanganyika.

Les habitants de l'est de la RDC auraient aimé que le souverain pontife se rende dans leur région Image : Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Des regrets dans l'est de la RDC

Par ailleurs, la situation est très tendue entre la RDC et le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 dans le Nord-Kivu.

Plusieurs Congolais regrettent d'ailleurs que le pape ne se rende pas dans l'est du pays pour constater la réalité sur le terrain et aller même jusqu'au Rwanda.

"Il peut semer l'entente entre tous les pays parce que c'est le père. Quand deux enfants se chamaillent, le père est là pour ramener la paix", déclare l'un d'entre eux.

Un autre abonde : "Il est le père de la paix. Il faut qu'il aille dans l'est. Dieu va le protéger. S'il arrive dans l'est, il peut dire au M23 de s'arrêter. C'est important vraiment qu'il puisse aller là-bas. Nous insistons vraiment. Par sa présence dans l'est, il peut nous ramener la paix au Congo."

Une triosième personne estime que "son arrivée et le message de paix qu'il va communiquer va vraiment rassurer tout le monde. Je pense qu'il va communiquer aussi un message pour les Rwandais parce que nous sommes obligés de partager les mêmes frontières."

"Si le Pape vient prêcher la paix, déclare un autre habitant, il devrait commencer par l'agresseur. Nous souhaiterions qu'il passe aussi au Rwanda pour dire à monsieur Paul Kagame de ne plus soutenir le M23 puisque nous, nous avons notre paix qui est troublée par notre voisin."

Un voyage reporté

Le pape François était initialement attendu en RDC en juillet 2022 et son programme prévoyait une visite également à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Un voyage reporté, selon le Vatican, pour des raisons liées à sa santé.

Mais parmi les personnes que va rencontrer le pape à Kinshasa figurent des représentants des victimes des violences dans différentes régions du pays.

Après la RDC, le pape s'envolera vendredi pour le Sud-Soudan.