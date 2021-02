Violations des droits humains au Cameroun

Au Cameroun, un rapport sur l’état des droits de l’homme accuse les groupes armés et les forces de l’ordre d’être responsables de graves violations des droits de l’homme dans le pays. Le rapport de "Stand Up For Cameroon", une plateforme de partis politiques et d'organisations de la société civile, s’est concentré sur les crimes commis depuis le début de la crise anglophone dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest, ainsi que dans la lutte contre Boko Haram.

Le document critique aussi le système judiciaire camerounais. Kah Walla, présidente du Cameroon people's party, est l’une des responsables de la plateforme Stand Up For Cameroon. Ecoutez-la, au micro de Kossivi Tiassou :