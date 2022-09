Vers une montée en puissance de l'extrême-droite en Europe ?

Qui sont les trois députés d'origine africaine au Bundestag ? // Mères et enfants victimes d'adoptions forcées se cherchent au Chili

Trois députés d'origine africaine siègent au Bundestag depuis les dernières législatives. Qui sont-ils et comment sont-ils arrivés jusqu'au cœur de la politique allemande? // Les adoptions illégales étaient monnaie courante au Chili, notamment sous la dictature Pinochet. Plus de 20.000 enfants ont été retirés de force à leurs familles entre 1960 et 1990.