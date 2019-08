Vers la fin des sacs plastiques en Allemagne?

"Les interdictions sont toujours le dernier recours mais parfois, il faut forcer le consommateur pour son propre bonheur", lance le HNA. Le quotidien de Kassel rappelle que l'année dernière, ce sont deux milliards de sacs plastiques qui ont été distribués ou vendus en magasin, des sacs qui "finissent généralement très vite à la poubelle".

Il y a beaucoup trop de plastique qui circule et souvent, ce sont des "emballages qui ne servent à rien", écrivent les Nürnberger Nachrichten.

En effet, dans les supermarchés allemands, il n'est pas rare de trouver des fruits et légumes emballés, parfois à l'unité, comme le concombre.

Des sacs en papier à utiliser le plus longtemps possible

S'il est vrai que ces dernières années, des efforts ont été effectués, rappelle le Südkurier, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. "Les clients doivent repenser" leur manière de consommer, estime les Nürnberger Nachrichten.

Ne pas utiliser de sac plastique pour transporter ses courses est une chose; "mais acheter systématiquement des sacs en papier ou en coton ne rend pas vraiment service à l'environnement." L'idée serait d'utiliser les sacs que l'on possède jusqu'à ce que "les poignées se déchirent".

Il n'y a pas que les consommateurs qui doivent faire des efforts : les politiques aussi sont concernés. "Ce qu'il faudrait, c'est un arrêt des exportations des déchets plastiques vers l'Afrique et l'Asie", note le HNA.

"La grande coalition au pouvoir montrerait ainsi qu'elle agit vraiment contre la pollution des mers."

En Allemagne, de plus en plus de gens utilisent des sacs en papier, mais oublient de les réutiliser.

"La société civile russe est bel et bien en vie"

L'autre sujet qui revient dans la presse ce lundi concerne les différentes manifestations qui ont lieu en Russie. Près de 50.000 personnes ont exprimé leur mécontentement ce week-end à Moscou pour demander des élections libres au parlement municipal après l'invalidation de nombreuses candidatures par la commission électorale.

Une telle vague de mobilisation n'avait plus été observée dans le pays depuis sept ans.

Outre ces contestations, il y a également des gens "qui manifestent contre les décharges sauvages ou encore la construction d'autoroutes", écrit la Badische Zeitung. Le quotidien de Fribourg qui se demande où est-ce que Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, compte-t-il conduire son pays. "Car l'annexion de la Crimée, qui nourrit les sentiments patriotiques, n'est pas une réponse."

Manifestation à Moscou pour des élections libres et contre la violence policière.

136 personnes ont été arrêtées en marge des manifestations de samedi dans la capitale russe. Sauf que cette fois-ci, la répression ne suffira pas, estime la presse allemande.

"La société civile est bel et bien en vie", écrit le Tagesspiegel. "Il y a de plus en plus de protestations, avec l'espoir qu'il y ait du changement, moins de corruption, plus de dialogue, moins de pauvreté, des standards de vie plus élevés. Les gens ne peuvent pas s'attendre à tout cela de la part de Poutine", conclut le quotidien de Berlin.