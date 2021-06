Vaccination anti-Covid-19 : où en est l’Afrique ?

Dans une tribune publiée ce mardi (01.06.2021) dans le quotidien américain Washington Post, les chefs de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont estimé que les inégalités dans l’accès aux vaccins ont favorisé l'émergence de variants du coronavirus qui ont entraîné de nouvelles flambées épidémiques.

L'OMS a demandé aux pays disposant de vaccins en abondance de donner des doses aux pays moins bien fournis

La situation actuelle au Royaume-Uni, avec la diffusion du variant indien qui menace le déconfinement du pays, démontre qu’aucun Etat n'est à l’abri de ces nouvelles formes du virus.

A l’allure où les campagnes de vaccination se mènent dans les pays développés, la plupart des pays occidentaux pourraient pouvoir lever les mesures restrictives. Pourtant, la diffusion du variant indien reste un facteur d’incertitude.

Dans les pays pauvres, les activités économiques risquent d’être encore impactées et une grande partie de la population demeurera vulnérable pendant encore des mois, voire des années.

Seulement 1,7% de la population est vaccinée en Afrique

D’après les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, plus de 75% de tous les vaccins contre la Covid-19 ont été administrés dans seulement dix pays, dont notamment les Etats-Unis, le Canada, Israël ou encore certains pays de l’Union européenne comme l’Allemagne ou la France.

L’UE a inoculé au 24 mai au moins une dose de vaccin à 35% de sa population. Israël, le Royaume-Uni et les Etats-Unis comptent respectivement 63%, 56% et 49% de personnes au moins protégées partiellement par le vaccin, d'après les données de Our World in Data.

Toujours selon ces données, à la date du 25 mai, 34% de la population des pays développés auraient reçu au moins une dose de vaccin contre… 0,6% pour les pays à bas revenus, notamment africains.

L’exploit du Covax

Pour remplir les objectifs de vaccination de la population mondiale, le FMI souligne qu'il faut accorder des subventions supplémentaires à Covax

Pour les pays africains, seule l'initiative Gavi a pu mobiliser un plus de 77 millions de vaccins anti-Covid-19 au profit de 127 pays. La plupart des pays africains ont adhéré à cette initiative.

Le système Covax soutenu par l'Onu a été créé pour partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Mais les pays riches, signant des contrats en direct avec l'industrie pharmaceutique, ont accaparé la majorité des vaccins dès qu'ils ont été disponibles.

D’après les chiffres publiés par l’Initiative Gavi qui co-pilote Covax, un pays comme le Togo a obtenu 540.000 doses de vaccins à la date du 1er juin dans le cadre du mécanisme pour huit millions d’habitants et le Cameroun 1,7 million pour près de 26 millions d’habitants.

Des chiffres très faibles par rapport à la France et l’Allemagne qui ont déjà vacciné chacune partiellement plus de la moitié de leur population. En Allemagne, au moins 49 millions de personnes ont ainsi déjà reçu une première dose de vaccin sur une population de 83 millions d’habitants.

Alors qu'un pays comme le Burkina Faso n’a reçu ses toutes premières doses lui permettant de lancer sa campagne de vaccination que le 30 mai dernier. Il s’est agi de 115.000 doses du vaccin AstraZeneca financées par le dispositif Covax pour un pays qui compte un peu plus de 20 millions d’habitants.