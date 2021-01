Vaccin anti-coronavirus, des difficultés logistiques au Mali

Alors que l'Europe débute avec peine sa campagne de vaccination anti-Covid-19, plusieurs pays africains ont opté pour des vaccins russes ou chinois. L’un des inconvénients du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech est en effet qu’il doit être conservé à très basse température, ce qui est un obstacle pour de nombreux pays. Illustration au Mali.

Boubacar Sissoko, chef d’un centre de santé, vérifie les médicaments stockés dans le réfrigérateur. A l’intérieur, des médicaments et des vaccins essentiels contre la polio. Des vaccins pour immuniser cinq millions d'enfants contre cette maladie au Mali. Mais les techniques de maintien de la chaîne du froid et les installations de stockage ne sont pas encore au point. Au Mali, les températures dépassent souvent les 40 degrés Celsius, la campagne de vaccination est donc toujours une énorme entreprise logistique.

Vacciner les Maliens dans ce pays essentiellement rural contre la Covid-19 sera un défi encore plus grand.

Et en Allemagne?

Depuis le 27 décembre, en Allemagne, 316.962 (trois cent seize milles neuf cent soixante deux)personnes âgées et personnels soignants ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNtech, qui requiert deux injections par patients. Etant donné les stocks limités de ces vaccins, l’Allemagne, comme d’autres Etats européens, réfléchit à espacer le plus possible les deux injections. D’après les fabricants, l’efficacité totale du vaccin n’est toutefois plus garantie si on laisse passer trop de temps entre les deux piqûres. Des experts de l’ONU estiment, eux, que les injections peuvent être espacées de quelques semaines "dans des circonstances exceptionnelles".