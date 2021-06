Bientôt la production de vaccins anti-Covid au Sénégal ?

Les deux lettres d’intention signées avec l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) et l'institut Pasteur de Dakar (IPD), concernent la création d’un centre de production de vaccins "traditionnels" et un centre de production de vaccins contre la Covid-19 sur le territoire sénégalais.

Univercells formera aussi des jeunes et les soutiendra dans leur entrepreneuriat. "Contribuer à la recherche pour la santé et agir pour la surveillance épidémiologique est fondamental pour l’écosystème de l’Afrique en général. C'est ce qui nous motive avec cette collaboration", a déclaré Hugues Bultot, CEO d’Univercells.

Écouter l'audio 24:43 "Nous produisons des vaccins à moindre coût" (Hugues Bultot)

Univercells est une entreprise mondiale active dans les sciences de la vie. Elle rend les produits biologiques accessibles à tous. Elle a son siège à Gosselies (Belgique) et bénéficie du soutien d'investisseurs régionaux et nationaux, ainsi que d'investisseurs internationaux, tels que la Fondation Bill & Melinda Gates.

