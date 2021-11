L'Union européenne est un projet né de l'union de six pays, en 1958, formant la Communauté économique européenne. Le projet est alors économique. Aujourd'hui, l'union, qui réunit 28 pays, est également politique.

Les six pays fondateurs de la Communauté économique européenne, mère de l'Union européenne actuelle, sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'union s'est agrandie au fil des ans, convaincant 22 pays supplémentaires à adhérer à un projet d'union politique, tous les membres cédant à leur adhésion un peu de leur souveraineté: justice, santé, environnement, relations extérieures, sécurité, migrations - nombre de domaines sont réglementés en partie la législation européenne. L'Union européenne est gérée par un mécanisme de démocratie représentative: les citoyens sont représentés par le Parlement européen, les États membres et leurs gouvernements par le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. Des institutions dont la légitimité reste contestée, en particulier au regard des débats qui secouent les pays européens aujourd'hui: migration, sécurité, réglementation des marchés économiques.