Une maison pour les Afro-descendants bientôt à Yaoundé

Désormais, les Afro-descendants auront une maison d'accueil au Cameroun. Il s'agit d'une énorme bâtisse de 850 mille mètres carrés dont le coût global s'élève à près de 300.000 €. Une sorte d'Oasis qui selon Kounchou Feze, promoteur du projet, permettra aux afro descendants de renouer avec leurs racines.

"L'idée est de renouer avec les frères et sœurs que le destin a éloigné de la terre mère, de s'assurer qu'ils ne reviennent pas à la maison comme des touristes. Ce qu a renforcé l'idée d'un Riad, c'est la somme de mes expériences vécues en Colombie et à travers le monde, mais davantage aussi la volonté de rendre hommage à Chamzeddine Marzoug, ce pêcheur qui fait un travail énorme, pour donner une sépulture à nos frères et sœurs qui échouent au bord de la Méditerranée."

Une initiative novatrice

Le Riad de la fraternité est déjà très apprécié par certaines personnalités au Cameroun. Edith Kah Walla, femme politique.

"Je crois qu'on est à un moment où notre identité individuelle et collective est très importante. Donc avoir un lieu où les gens peuvent venir se reconnecter avec l'Afrique à travers différentes activités, je trouve le projet vraiment extraordinaire."

"La maison de la fraternité" accueillira des Afro-descendants pour une durée de séjour allant jusqu'à 4 semaines.

D'autres comme Yamou Samen, promoteur d'une école, estime que ce projet devrait s'étendre dans tout le Cameroun.

"Ce projet m'a beaucoup touché. On a tendance à croire que c'est le Sénégal qui est le cœur de l'esclavage. Pourtant nous avons Bimbia qui nous rappelle que nous avons nos frères qui sont partis du Cameroun et qui ont besoin de revenir. Pour ma part, si ce projet peut s'étendre partout ce serait bien. Moi je compte faire de même à Bangangté pour attirer mes frères qui sont partis."

Le Riad de la fraternité aura en son sein : un espace de rencontre, un espace culturel qui permettra une mobilité entre les artistes. Ce lieu sera surtout une maison commune où chaque afro-descendant aura sa place, explique Kounchou Feze.

"Tout le monde pourra séjourner au Riad. Pour les afro descendants ce sera gratuit mais pour les autres il y aura une contrepartie. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi la porte ouverte."

Andrew Kounchou Fézé, initiateur et promoteur de "Une maison pour Afro-descendants."

Vaincre le racisme

Dans un monde où le racisme est fortement ancré, le Riad de la fraternité donne enfin la possibilité à ces afro-descendants de pouvoir vivre où ils sont libres, acceptés et entourés des siens. Un atout vital pour le Cameroun selon Serge Kammogne, consultant en marketing.

"C'est une porte ouverte aux afro descendants, et je pense que sur le plan économique c'est un projet porteur. De telles initiatives, nous en avons besoin. Le Cameroun, vous le savez est une Afrique en miniature et nous sommes fortement impliqués dans cette histoire de traite négrière."

Dans dix mois très exactement,le Riad de la fraternité ouvrira ses portes à Yaoundé. Le promoteur du projet, Kounchou Feze, compte ainsi sur les bonnes volontés à travers le monde pour la concrétisation de cette belle œuvre dédiée à tous les Afro-descendants.

