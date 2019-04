"Un soulagement pour la fédération allemande de football"

C'est un "big bang au sein de la fédération de football" allemande, comme le titre la Tageszeitung aujourd'hui. "Le président Reinhard Grindel a démissionné après avoir reçu une montre en cadeau", explique le journal. L'affaire a éclaté en début de semaine en Allemagne quand le quotidien Bild a révélé l'histoire de cette petite montre à 6.000 euros, reçue l'an dernier en cadeau de la part du vice-président de l'UEFA.

"Il part à cause de la montre mais l'homme de 57 ans était un problème depuis plus longtemps", explique la Taz. "On se rappellera notamment de ses querelles avec Mezut Özil qu'il a mis au pilori", poursuit le journal en référence aux critiques du désormais ex-président de la fédération adressées au joueur de l'équipe nationale.

Polémique en Allemagne après le départ de Mesut Özil de la Mannschaft

La coupe du monde 2018 reste un traumatisme pour les supporters allemands

"Au sein de la fédération on se plaignait de sa direction colérique, de sa façon de faire cavalier seul", ajoute la Süddeutsche Zeitung. "C'est un soulagement pour la fédération, il a fait de nombreuses apparitions maladroites, commis des erreurs financières et fait des erreurs politiques sportives en série", enfonce die Zeit. Le journal évoque encore le traumatisme allemand de la Coupe du monde 2018, où l'Allemagne n'a pas passé les phases de poules.

"Un président de fédération, c'est aussi celui qui représente les milliers de bénévoles qui s'investissent sans contrepartie dans les clubs amateurs toute l'année. La démesure était une erreur. Faire croire qu'on reçoit un cadeau à 6.000 euros sans contrepartie aussi", conclut la Süddeutsche.

Sentiment d'insécurité en Allemagne

Un tout autre sujet dans la presse allemande : celui des statistiques de la délinquance dans le pays, publiées mardi par le ministère de l'intérieur. "Elles font état de 5,56 millions de délits", raconte la Frankfürter Allgemeine Zeitung. 9% de voitures volées en moins, 16% de cambriolages en moins, 18% de violences sexuelles déclarées en moins. "Des chiffres au plus bas depuis la réunification et pourtant les Allemands ne se sont jamais autant sentis en insécurité", commente la Süddeutsche Zeitung.

Les chiffres de la délinquance sont au plus bas depuis la réunification en Allemagne mais le sentiment d'insécurité est en hausse

Ils délirent les Allemands ?

"Il est frappant de constater que les femmes, les Allemands de l'est et les migrants en particulier se sentent relativement peu en sécurité", ajoute la Rheinpfalz. "Alors ils délirent les Allemands ?", demande la Süddeutsche. "Non, c'est le résultat notamment des discours électoralistes de peur répétés du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer dont souffre aujourd'hui le pays", estime le quotidien de Munich.

Le Reutliger General Anzeiger explique pour sa part le phénomène différemment : "Les présences policières en baisse et des agressions dans des lieux publics ont laissé des traces."