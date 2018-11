Un sommet pour parler gestion des villes et collectivités locales à Marrakech

Le sommet de Marrakech est organisé, du mardi 20 au samedi 24 novembre, en collaboration avec l’Association Marocaine des présidents des conseils communaux, avec le soutien du Ministère de l’Intérieur. 5000 participants y ont été conviés : des maires, des élus locaux, des acteurs politiques et de la société civile ou encore des acteurs du monde économique. Selon les organisateurs, "la rencontre sera l’occasion de mobiliser toutes les composants des sociétés pour construire des alliances avec les gouvernements locaux et régionaux d’Afrique en vue de préparer la transition vers des villes et des territoires durables".

Partage d'expériences

Elle permettra aussi de "poursuivre la consolidation de la gestion des territoires et de renforcer la contribution des autorités territoriales africaines à l’intégration et l’unité africaine. Cela en prenant en compte les ambitions et préconisations de l’agenda 2030 des Nations Unies, de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que les priorités proposées par la Banque Africaine de développement pour accélérer la réalisation de l’Agenda 2063, plus connu sous le vocable High Five."

Aussi, en marge du sommet principal, un autre salon International, Africités, sera également organisé, du 20 au 23 novembre 2018, à Marrakech également. But recherché : permettre aux participants issus de divers horizons de partager leurs expériences.

20ème anniversaire d'Africités

Au micro de la DW, Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général CGLU Afrique, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) dévoile les ambitions et les objectifs poursuivis par son institution au cours de ce sommet. Une rencontre au cours de laquelle Africité célèbrera aussi ses 20 ans d'existence, après les éditions tenues dans cinq villes du continent : Abidjan en Côte d'Ivoire (1998), Windhoek en Namibie (2000), Yaoundé au Cameroun (2003), Nairobi au Kenya (2006), Marrakech au Maroc (2009), Dakar au Sénégal (2012) et Johannesburg en Afrique du Sud (2015).

