Un quatrième cas d'Ebola confirmé à Goma, craintes au Rwanda

Pour le nouveau cas, Il s’agit du mari de la femme du mari décédé mercredi. Leur enfant serait mort de la même maladie que le père. La confirmation de la contamination de la mère survient le jour même où cela fait un an officiellement que l'épidémie a été déclarée en RDC.

A 6 heures ce matin, il était impossible de rejoindre Gisenyi au Rwanda pour les habitants de Goma. Et cela à l'heure où une partie des 40 000 personnes qui passent la frontière chaque jour commençaient leur déplacement.

Les autorités rwandaises ont fermé la frontière de leur côté sans donner d’explications dans un premier temps. Décision prise, après l’annonce de la confirmation du troisième cas signalé dans la ville de Goma.

Une fermeture de quelques heures seulement

Fermeture de quelques heures mais qui a déjà eu des conséquences négatives pour le commerce comme le raconte Agnès Kapinga, une commissionnaire en douane.

"Je suis juste venu récupérer un colis venant du Kenya. Mais on vient de m’informer qu’il n’y a pas moyen de l’obtenir car les barrières sont fermées. Ce qu’on m’a juste dit est qu’il y a un cas d’Ebola à Goma et qu’il n’y a pas moyen de traverser".

Même situation dans les bureaux de change. Ils se plaignent du manque de recettes ce matin. Et se réjouissent évidemment de la réouverture de la frontière. Et l’un deux recommande :

"On demande qu’on multiplie les efforts dans les échanges avec les pays frontaliers, parce que quand les autorités congolaises arrivent à bien collaborer avec celles du Rwanda, elles pourront arriver à une solution durable."

Incapacité de la RDC à faire face à la situation

Les efforts pour une bonne prise en charge de la maladie se déploient dans la ville de Goma. Et le médecin Jacques Muyembe, chef des actions de la riposte rassure :

"Ce n’est plus seulement une lutte du ministère de la santé, mais une lutte de plusieurs ministères. Et la mission qui a été par confiée par le Président de la République, c’est de travailler, de travailler d’arrache-pied pour mettre fin, le plus rapidement possible à cette épidémie."

Une mission toujours pas accomplie puisque la maladie a atteint la plus grande ville de l’est du pays avec plus de 2 millions d’habitants.

Ce matin, le gouvernement congolais a assuré aux autorités rwandaises que les mesures prophylactiques de lavage des mains et de prise de la température seraient renforcées et strictement observées à la frontière afin de ne laisser passer aucun cas suspect.

Les autorités congolaises ont toujours fait des promesses sans pour autant arriver à mettre fin à la propagation de la maladie.