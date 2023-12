Un incendie dans le plus grand dépôt de carburant de Guinée

Selon un bilan provisoire, au moins treize personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie et l'explosion du principal dépôt de carburant de Conakry.

C'est dans la nuit de dimanche (17.12) à lundi aux environs de minuit que le principal dépôt d’hydrocarbures de la société guinéenne des pétroles SPG, situé à Kaloum, le centre administratif et centre d’affaires de la capitale Conakry, a pris feu. Le dépôt était situé dans une zone densément peuplée.

Pour l'heure, les raisons du sinistre et de l’explosion qui a suivi ne sont pas connues.

Les services de secours arrivés sur place ont très vite dénombré plusieurs morts et des dizaines de blessés graves. Selon le dernier bilan lundi soir, l’incident a fait 13 morts et au moins 178 blessés.

"Le ciel est devenu rouge"

Les autorités guinéennes annoncent aussi d'importants dégâts matériels.

"On était assis dehors, on a vu les flammes, le ciel est devenu rouge à la suite de l’explosion. Des maisons sont tombées, il y a eu des blessés et des morts. Moi, j’ai vu trois cadavres", raconte un habitant de Kaloum à la DW.

Les citoyens de Conakry ont formé une grande chaîne de solidarité pour venir en aide aux victimes. Certains collectent et acheminent des vivres, des habits et même de l’argent vers Fayçal, la grande mosquée de Conakry, située à l’entrée du quartier de Kaloum.

Un site critiqué pour sa proximité avec les habitations

Cette catastrophe a aussi mis une partie des activités de la capitale guinéenne à l’arrêt. Le gouvernement a ainsi interdit la vente de carburant au niveau des stations-service, à Conakry mais aussi dans tout le pays, ce qui a provoqué une hausse du prix de l’essence sur le marché noir.

L’installation des entrepôts d’hydrocarbures dans des zones habitées comme à Kaloum a souvent fait l’objet de critiques en Guinée.

Pour répondre à cette préoccupation, la Société nationale des pétroles avait entrepris la construction de deux dépôts d’hydrocarbures à Moribayah, dans la préfecture de Forécariah, et à Kankan, en Haute-Guinée. Des projets qui n’ont malheureusement jusque-là pas abouti.