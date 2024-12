Un Bayern Munich de plus en plus riche

L'assemblée générale du club bavarois a été marquée par l'annonce de chiffres records et d'un hommage à Franz Beckenbauer, disparu en janvier 2024.

Le fameux numéro 5 ne sera plus attribué : c'est une décision prise par le Bayern Munich en marge de cette assemblée générale, une manière de signifier que rien ni personne ne pourra être à la hauteur de la légende Franz Beckenbauer.

Le Kaiser qui restera donc à jamais le symbole de ce Bayern Munich devenu tout puissant sur la scène allemande et mondiale.

Franz Beckenbaeur est considéré comme le milleur joueur de l'histoire du club Image : Werek/dpa/picture alliance

Une toute-puissance financière, tout d'abord : pour la première fois de son histoire, le club bavarois a dépassé la marque du milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires global (ce qui inclut également la section basketball, par exemple). "Un milliard et 17 millions d'euros", a annoncé le président Herbert Hainer, dont plus de 950 millions rien que pour la section football - qui réalise par ailleurs un bénéfice de 43 millions d'euros après impôts.

Le club compte de plus en plus de membres

Une toute-puissance qui attire forcément du monde : en février 2023, le club comptait environ 300.000 membres. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 382.000. Le président Herbert Hainer espère désormais que ce chiffre atteindra les 400.000 avant le 27 février prochain, une date à laquelle le Bayern Munich fêtera les 125 ans de son existence.

Alors forcément, tous ces chiffres font que les dirigeants et les supporters espèrent voir leur club aller le plus loin possible, notamment en football : s'il n'y aura pas de victoire finale en Coupe d'Allemagne cette année (suite à une nouvelle élimination précoce), les fans du Bayern Munich espèrent voir leur équipe reconquérir le titre en Bundesliga cette saison, après avoir terminé à une troisième place indigne de son rang lors du précédent exercice.

Mais le véritable rêve, lui, est continental : en effet, le Rekordmeister rêve de conquérir la Ligue des champions pour la septième fois de son histoire. Car la finale, qui aura lieu le 31 mai 2025, se déroulera à l'Allianz Arena, l'antre du Bayern Munich.