En Allemagne, les Ukrainiennes peinent à trouver du travail

Cela fera deux ans samedi (24.02.2024) qu’a débuté l’invasion russe de l’Ukraine. Les estimations, non confirmées, évoquent 300.000 soldats tués du côté de la Russie, environ la moitié côté ukrainien. La guerre a aussi poussé six millions de personnes à fuir le pays. Environ un million se sont installés en Allemagne, le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. La plupart d’entre eux sont des femmes et celles-ci éprouvent encore de grandes difficultés pour s’insérer dans le marché du travail.

Selon une enquête du ministère de l’Intérieur allemand, réalisée en mars 2022, quelques semaines après le début de l’invasion russe, les femmes représentaient la plus grosse proportion des réfugiés ukrainiens en Allemagne. Elles étaient 84% au moment de la réalisation de l’enquête. Une proportion qui s’explique, selon l’Office fédéral de la statistique, par l’interdiction faite aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays. Deux ans plus tard, cette proportion a sensiblement diminué puisque 70% des réfugiés sont des femmes, selon l’Office des statistiques. Des femmes qui, pour la plupart, ont fui avec leurs enfants : ils seraient 350.000 en Allemagne.

Comme les enfants allemands, les enfants ukrainiens doivent faire face au manque de place dans les crèches Image : Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

A la recherche de crèches pour leurs enfants

Les femmes ukrainiennes ont du mal à trouver des emplois, mais aussi des places de crèche pour les plus jeunes enfants. Elles doivent donc s’occuper de leurs enfants ou encore de leurs proches plus âgés. Si elles veulent travailler, il leur faut d’abord apprendre l’allemand et affronter les tracas de la bureaucratie. Résultat : seulement 14% des réfugiées ukrainiennes ont un emploi en Allemagne, alors que près de la moitié d’entre elles ont un diplôme universitaire.

Faute de travail et donc de suffisamment de moyens financiers, certaines Ukrainiennes ont été obligées de se prostituer. Selon des experts interrogés par l’agence de presse KNA, la prostitution des Ukrainiennes a augmenté ces deux dernières années.

"La demande en femmes ukrainiennes est grande, c’est pour cela que l’offre augmente", explique Gerhard Schönborn de l’ONG Neustart. Il évoque des bordels où travaillaient, avant l’invasion russe, majoritairement des Roumaines et des Bulgares. Ces dernières ont été remplacées en grande partie par des Ukrainiennes.

L’Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens : plus d’un million Image : Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Des départs de l’Allemagne

Confrontés à ces difficultés, plus de 300.000 Ukrainiens ont fini par quitter l’Allemagne.

L’aide allemande aux réfugiés ukrainiens va pourtant au-delà du logement et des allocations familiales. On apprend par exemple, vendredi (23.02.2024), que près d’un millier d’Ukrainiens ont été soignés dans les hôpitaux allemands, selon le ministère de l’Intérieur.

La ministre fédérale du Développement et l’Unicef ont aussi approuvé vendredi (23.02.2024) une aide aux enfants ukrainiens.

Un soutien qui comprend notamment la reconstruction de classes détruites par la guerre. "C’est la génération qui va reconstruire l’Ukraine", a indiqué la ministre Svenza Schulze.