Ukraine : ses alliés mobilisés pour sa reconstruction

A Londres débute la conférence de deux jours pour la reconstruction de l'Ukraine. Plus de 60 Etats et institutions sont rassemblés pour discuter des moyens de redresser l'économie du pays et de mobiliser les entreprises.

Il faudrait un plan Marshall pour l'Ukraine, déclarait le chancelier allemand Olaf Scholz fin 2022. Devant l'ampleur des dégâts, il n'est pas le seul à comparer les besoins du pays à ceux de l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

A l'ouverture de la conférence à Londres, ce mercredi (21.06.2023), le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelait par vidéo le besoin urgent de projets concrets d'aide à la reconstruction. "Il n'y a actuellement aucun endroit dans le monde où il est nécessaire de construire et reconstruire autant qu'en Ukraine", a-t-il déclaré devant l'assemblée de dirigeants. "Chaque nouvelle journée d'agression russe vient avec de nouvelles ruines. Des milliers et des milliers de maisons détruites, d'industries dévastées, de vies brûlées."

411 milliards de dollars

La Banque mondiale a estimé le redressement économique de l'Ukraine à 411 milliards de dollars. Et plus la guerre dure, plus cette somme est susceptible d'augmenter.

Les déclarations se sont succédées pour annoncer des investissements d'Etats et d'institutions : l'Union européenne prévoit un plan de 50 milliards d'euros de 2024 à 2027, les Etats-Unis 1,3 milliards, l'Allemagne 381 millions pour l'aide humanitaire, la France 40 millions...

Une bénévole ukrainienne travaille à la reconstruction d'un toit à Moschchun le 20.06.2023 Image : DW

"La reconstruction d'une Ukraine adaptée à l'UE"

Cet argent doit permettre d'accompagner une transition économique et démocratique de l'Ukraine. Car reconstruire le pays, c'est aussi lui permettre de rentrer dans l'Union européenne.

Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande, lors de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine à Londres le 21.06.2023 Image : Thomas Koehler/photothek/picture alliance

C'est en tous cas ce qu'ont assuré nombre de dirigeants, dont la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock : "Notre objectif est de contribuer à la reconstruction d'une Ukraine adaptée à l'UE. Nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine dans ses efforts de réforme sur la voie de l'adhésion."

Une manière également de donner du sens à la mobilisation de nombre d'entreprises privées. L'objectif de cette conférence est de les pousser à investir dans la reconstruction de l'Ukraine.

Pour les Occidentaux, la Russie doit payer

Cela n'a pas non plus empêché les pays présents de rappeler la responsabilité de la Russie dans le financement de la reconstruction. "Soyons clairs : la Russie est à l'origine de la destruction de l'Ukraine, et c'est elle qui finira par supporter le coût de sa reconstruction", assénait Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain, au début de la conférence.

Plusieurs pays et institutions, dont le Royaume-Uni et l'Union européenne, ont annoncé vouloir exploiter les 300 milliards d'actifs financiers russes gelés hors de Russie. Une solution qui, au regard du droit international, pose encore question.