Israël pays observateur à l'UA, l'Algérie ne valide pas

Journal 17 h TU (02.06.2021)

En RDC, dix jours après l’éruption du volcan Nyiragongo, des déplacés reviennent à Goma alors que l’ordre d’évacuation est toujours maintenu. Après la suspension du Mali des organes et institutions de l’UA et de la Cédéao suite au nouveau coup de force se dirige t-on vers un isolement de la junte ? Et puis Israel a un nouveau président mais pas encore de nouveau Premier ministre.