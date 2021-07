Covid-19 : situation alarmante en Tunisie, selon l’OMS

Peut-être une bouffée d’oxygène pour la Tunisie. Le Maroc a annoncé mardi l’envoi d’une aide médicale d’urgence. Deux unités de réanimation complètes et autonomes d’une capacité de 100 lits mais aussi 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène seront acheminés en Tunisie.

Car le pays a besoin d’aide alors que son système hospitalier est fragilisé par la mauvaise gestion et le manque de moyens.

Résultat : le nombre de victimes du coronavirus augmente, plus de 100 morts quotidiens, faisant de la Tunisie le pays ayant le plus fort taux de mortalité en Afrique et dans le monde arabe. La Tunisie n’avait pourtant connu qu’une cinquantaine de morts entre mars et août 2020.

"Les populations sentent que le danger est là" (Une habitante de Tunis)

Les indicateurs sont au rouge

"La situation sanitaire est grave et tous les indicateurs sont au rouge", fait savoir le représentant de l’OMS en Tunisie. Yves Souteyrand ajoute que le variant Delta est très présent dans le pays.

Contactée, une habitante de Tunis décrit ce qu’elle appelle un "tsunami de virus" : "Dans les bus maintenant, la plupart des personnes mettent le masque, elles sentent que le danger est là", témoigne cette habitante effrayée par cette augmentation des décès, et qui préfère garder l'anonymat.

La situation est d’autant plus alarmante que les autorités ont permis un relâchement sur les restrictions alors que la situation économique des populations était critique, selon l’OMS.

Lente vaccination

La vaccination patine par ailleurs car la Tunisie a besoin de vaccins. Seuls 11% de la population a reçu une dose, la moitié est entièrement vaccinée, ce qui est insuffisant pour atteindre l’immunité collective, selon le représentant de l’OMS en Tunisie.

Des problèmes logistiques se posent aussi. L’armée a été ainsi mise à contribution pour soutenir la vaccination dans la ville de Kesra, dans le nord-ouest du pays.

Sur place, Riadh Allani, médecin au sein des forces armées tunisiennes, indique que "de nombreux citoyens ont des difficultés à atteindre le centre de vaccination, nous sommes donc prêts à prolonger notre séjour pour donner l'occasion à tout le monde de venir se faire vacciner. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous sommes prêts à aller chez eux, et nous essaierons, avec l'aide des autorités locales, d'atteindre les personnes âgées qui ont plus de difficultés à venir à l'unité de santé ". Pourtant, la Tunisie n’a pas encore atteint le pic épidémique, redoute le représentant de l’OMS. 16 mille personnes sont mortes de la Covid-19 dans le pays sur plus de 510.000 cas confirmés.

La Tunisie connaît actuellement sa troisième vague du virus, selon l’Africa cdc.