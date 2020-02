Tueries de Ngarbuh: le SDF pas favorable à l'enquête demandée par l'ONU

"Le gouvernement a conduit le Cameroun à la catastrophe" (Joseph Mbah Ndam)

Les sécessionnistes gagnent du terrain dans les zones anglophones au Cameroun, et les populations continuent de déserter les villes et villages. Le député Joseph Mbah Ndam, vice-président de l’Assemblée nationale et membre du parti d'opposition SDF, estime que le Cameroun se trouve dans une impasse et déplore que la jeunesse des régions anglophones disparaisse dans les maquis pour se battre.