Tshisekedi-Kagame : une rencontre pour quoi faire ?

Félix Tshisekedi a accepté de rencontrer Paul Kagame à la demande de l'Angola. Certains Congolais saluent cette initiative et espèrent qu'elle sera concluante.

Félix Tshisekedi a donné son assentiment à son homologue angolais, João Lourenço, médiateur de l'UA dans la crise entre la RDC et le Rwanda.

Kigali est soupçonné de soutenir les rebelles du M23 qui combattent l'armée congolaise dans la province du Nord-Kivu, où ils occupent une partie du territoire congolais.

La rencontre entre les deux chefs d’Etat pourrait avoir lieu bientôt. Il reste toutefois à la médiation angolaise de préciser la date et le lieu.

Les relations sont très tendues entre les deux pays. Félix Tshisekedi avait indiqué qu’il ne rencontrerait Paul Kagame que sous certaines conditions, dont le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais.

Le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali nie Image : GLODY MURHABAZI/AFP via Getty Images

Une initiative saluée

Mais, il vient d'accepter la rencontre avec son homologue rwandais. Une décision que certains Congolais semblent apprécier.

"Ce n'est pas une faiblesse pour le chef de l'Etat d'approcher M. Kagame. C'est une façon de chercher la paix. Que le chef de l'Etat rwandais puisse retirer ses troupes dans l'est du Congo. S'il a besoin des matières premières, qu'il vienne et on négocie", dit un habitant de la capitale.

"Nous ici, à Kinshasa, nous sommes bien. Mais là-bas, dans l'Est, ils sont vraiment malheureux. Raison pour laquelle le président a bien réfléchi, pour qu'il puisse y avoir la paix avec le président du Rwanda, pour qu'il y ait aussi la paix dans l'Est", ajoute un autre.

Cela fait plus d'une année que les rebelles du M23 occupent plusieurs zones du Nord-Kivu. Le Rwanda est accusé de soutenir ces rebelles, mais il a toujours démenti tout lien entre Kigali et le M23.

L'Angola et plusieurs autres pays tentent d'eviter l'escalade entre la RDC et le Rwanda

"Pourquoi il s'ingère dans la politique congolaise ?"

La coalition de l'opposition congolaise Lamuka critique pour sa part ce revirement de Félix Tshisekedi car, selon Lamuka, seule une solution militaire ramènerait le respect entre les deux pays.

"Nous ne voyons pas comment ces rencontres, que Félix Tshisekedi vient d’annoncer avec Paul Kagame, pourraient apporter la paix dans l'est de notre pays qui est déjà au fond du gouffre. Sans une victoire militaire, nous n'aurons jamais le respect du Rwanda. La diplomatie tâtonnante de Félix Tshisekedi a déjà démontré ses limites", estime Prince Epenge est l'un des communicateurs de Lamuka.

Mais pour Bernard Nyandu, analyste politique, la prochaine rencontre entre les deux chefs d'Etat peut ramener la paix, car c'est une occasion pour le président congolais d'en savoir plus sur les intentions de son homologue rwandais.

"Je pense que l'unique raison est de lui poser la question, de savoir pourquoi il s'ingère dans la politique congolaise. Qu'est-ce qu'il veut au Congo ? Ça peut entraîner le retour de la paix si Kagame veut aussi la paix."

Par ailleurs, la société civile du Nord-Kivu a également plusieurs fois dénoncé la présence de militaires ougandais aux côtés des rebelles du M23. Ce qu'a aussi démenti le gouvernement ougandais.