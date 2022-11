Médiation angolaise dans la crise entre la RDC et le Rwanda

Martin Fayulu sur la DW

Sur la DW, l'opposant au président Félix Tshisekedi revient sur l'insécurité dans l'est du pays, le M23, les accusations contre l'Ouganda et le Rwanda. Il accuse le président Tshisekedi de connivence avec ces deux pays. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 déplore le manque d'efficacité de l'armée et propose le déploiement d'une force onusienne plus large que celle qui est en place.