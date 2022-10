RDC: violents combats entre l'armée et les rebelles du M23 à Rutshuru

Les combats ont repris vers cinq heures ce jeudi matin, vers Kanombe et Nyesisi, dans le groupement de Kisigari, plus proche de la base militaire de Rumangabo.

Pris de panique, des dizaines d'habitants des agglomérations de Rugari, Kalengera et Kabaya ont abandonné leur domicile pour se mettre à l’abri.

La route nationale numéro 2 reliant le territoire de Rutshuru à la ville de Goma n'était pas praticable car les rebelles du M23 larguaient des bombes dans les villages situés le long de la route.

Les véhicules et les motos voulant quitter Kiwanja pour Goma, ont été contraints de faire demi-tour et de se diriger dans la direction opposée, vers le territoire de Lubero.

Faustin Kasereka un habitant de Rubare contacté à Kiwanja indique que "les crépitements des armes sont intenses, surtout vers Kako et même Rubare. C'est pourquoi nous venons de quitter cette zone pour aller à Kiwanja. Depuis ce matin, nous avons hésité à partir mais quand j'ai vu un soldat blessé passer devant moi, puis un deuxième, puis quand j'ai vu les habitants de Kako et Kalengera fuir, je me suis dit que je ne pourrais pas résister."

L'armée congolaise peine toujours à venir à bout des rebelles du M23

Privilégier l'option diplomatique

Cette situation préoccupe beaucoup la société civile du territoire de Rutshuru. Elle propose de suspendre les combats et de privilégier l'option diplomatique car selon elle, l'armée congolaise est incapable de contenir les avancées du M23 sur le terrain.

"Pour être honnête, nous qui vivons ici et voyons la réalité sur le terrain, nous pensons que la voie des armes commence déjà à échouer. Les rebelles contrôlent plusieurs villages depuis plus d'un an, et d'autres villages et villes continuent d'être pris par les rebelles. Il est temps pour le gouvernement d'envisager une autre issue que la guerre", estime Raphaël Bampata de la société civile de Rutshuru.

Les populations civiles sont les grandes victimes de ces affrontements

Des milliers de déplacés

Cette guerre, qui dure depuis près d'un an, a provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes. Pour la seule période du 20 au 26 octobre, plus de 24.000 nouveaux déplacements ont été enregistrés.

Les organisations humanitaires sont actuellement débordées, comme nous le raconte Prince Bahizi, qui travaille pour la coordination humanitaire dans le territoire de Rutshuru.

"Ces derniers jours, nous avons déjà enregistré plus de 24 000 personnes déplacées. Nous attendons une accalmie pour envoyer des équipes sur le terrain afin de préparer une assistance humanitaire. Les déplacés n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d’endroit où dormir, la majorité dort à la belle étoile."

Plusieurs sources révèlent que les localités de Kabindi et Rwanguba seraient passées aux mains des rebelles, et que la zone de Matebe, dans le village de Rangira 1, est occupée par les rebelles du M23 depuis ce mercredi 26 octobre. Mais aucune source officielle n'a confirmé la prise de Matebe.

Les autorités militaires continuent pour leur part, de rassurer la population. L'armée congolaise répète sa détermination à reprendre le contrôle de toutes les zones occupées par les rebelles du M23.