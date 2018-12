Tryphon Kin-Kiey Mulumba plaide pour des élections crédibles en RDC

À Washington, la capitale fédérale américaine, Tryphon Kin-Kiey Mulumba a rencontré des hauts responsables américains sur déroulement du processus électoral au Congo. Au cours d’une interview qu’il a accordée à la DW, l’ancien ministre, et ancien député national, élu de Masi-Manimba (dans la province du Bandundu pendant la législature 2006-2011) se prononce aussi sur l’actualité politique et électorale de son pays. Il explique aussi, les raisons de son désistement en faveur du candidat de l’UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et du CASH, Cap pour le Changement, Félix Tshisekedi.





