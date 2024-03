Toni Kroos fait son retour en équipe d'Allemagne

Toni Kroos est de retour. Le milieu de terrain, qui avait pris sa retraite internationale suite à l'élimination de l'Allemagne en huitièmes de finale de l'Euro 2020, revient pour donner un coup de main à une Nationalmannschaft qui manque de constance et de stabilité. Des choses que Toni Kroos estime être en mesure d'apporter :

"Je ne pense pas avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais quand le sélectionneur m'a contacté pour savoir si je voulais disputer ce tournoi, je me suis demandé si j'étais en mesure d'aider l'équipe. Je me suis posé la question et la réponse est oui. Le sélectionneur pense aussi que c'est le cas. C'est en ce sens qu'a été prise la décision", a martelé le milieu de terrain du Real Madrid en conférence de presse.

Toni Kroos devrait jouer contre la France, une équipe qu'il a affronté il y a presque trois ans Image : Kai Pfaffenbach/REUTERS

Objectif huitièmes ou quarts de finale

A quelques mois de l'Euro 2024, qui se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, la Mannschaft n'a pas vraiment de certitudes. L'équipe dirigée par Julian Nagelsmann n'a remporté que trois matchs sur onze en 2023, et reste sur deux défaites, face à la Turquie et l'Autriche. Il est donc urgent de vite redresser la barre pour espérer réaliser un bon tournoi :

"Ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux aider l'Allemagne a réaliser un meilleur tournoi à domicile que ce que l'on pourrait s'imaginer au vu des dernières performances", a déclaré le champion du monde 2014.

Toni Kroos a été un des joueurs majeurs du sacre de l'Allemagne en 2014 Image : Rauchensteiner/Augenklick/picture alliance

"Ensuite, comment définir un tournoi réussi ? Je pense que ce serait une bonne chose si nous allions en huitièmes ou en quarts de finale, au moins."

Toni Kroos devrait donc être aligné d'entrée en amical face à la France samedi prochain à Lyon, puis éventuellement mardi prochain à Francfort face aux Pays-Bas.

L'Allemagne disputera encore deux matchs amicaux avant l'Euro, face à l'Ukraine puis la Grèce, avant d'ouvrir le bal le 14 juin prochain face à l'Ecosse à Munich.