Afrique

Togoville Jazz, un festival aussi pour les enfants

Des génériques de dessins animés revisités façon jazz, c'est le programme "Jazz for kids" qui a été proposé aux enfants lors du Togoville Jazz Festival. Pendant deux semaines, une soixantaine d'artistes et musiciens du Togo, d'Afrique et d'Europe ont animé les scènes de Togoville, Lomé et Aného et fait vibrer le public au rythme du jazz.