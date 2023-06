Djokovic valide ses propos sur le Kosovo

"Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Stop à la violence !" a écrit Novak Djokovic lundi sur une caméra au terme de la rencontre qu'il a gagnée contre l'Américain Aleksandar Kovacevic. Un message politique à la place de la signature, alors que le conflit bat son plein. Le Kosovo réclame depuis 2008 son indépendance de la Serbie.

S'exprimant sur la question, le Tennisman serbe, numéro 3 mondial, défend sa position : "Je le répéterais, mais je n'en ai pas besoin, car vous avez déjà le contenu de mon message si vous voulez réfléchir à cela" a-t-il dit.

Un message qui passe mal

Novak Djokovic estime en effet que de tels propos sont susceptibles à blesser beaucoup de gens, mais le Tennisman serbe ne veut pas non plus cacher sa conviction vis-à-vis du conflit entre le Kosovo qui réclame son indépendance et la Serbie : "Bien sûr, je sais que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que je défends",a-t-il martelé.

"Les règles de conduite des joueurs lors d'un tournoi du Grand Chelem sont définies par le règlement des Grands Chelems" a-déclaré pour sa part la Fédération internationale de Tennis.

Les résultats de la 4e journée

Le numéro 1 mondial , l'Espagnol Carlos Alcaraz a battu le Japonais Taro Daniel tout en cédant sérieusement le deuxième set : 6-1, 3-6 , 6-2. Le Canadien Denis Shapovalov, 26e mondial s'est imposé contre l'Australien Jason Kubler sur les trois sets : 6-4, 7-6, 6-2. Le Grec Stefanos Tsitsipas , numéro 5 mondial a remporté le duel qui l'opposait à l'Espagnol Roberto Carballes.

Chez les dames, le deuxième tour simple a notamment été marqué par la victoire de la Bielorusse Aryna Sabalenka , numéro 2 mondiale, contre sa compatriote Iryna Shymanovich en deux sets : 7-5, 6-2.