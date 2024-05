L'enjeu géopolitique de la présidentielle au Tchad

L’élection présidentielle au Tchad est suivie particulièrement par les pays voisins ainsi que les principaux partenaires stratégiques du pays.Depuis plusieurs décennies, le Tchad accueille un nombre important de réfugiés dont plus d'un million en provenance du Soudan.

Le pays accueille également l'une des plus anciennes bases militaires étrangères en Afrique, la base française. En outre, le Tchad aurait l’intention de se rapprocher de la Russie.



Image : Lafargue Raphael/abaca/picture alliance

"Cela veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit au Tchad ou ailleurs la dimension géopolitique de la présence russe va se poser. Il se trouve que la présence russe va se poser. Il se trouve que c'est un pays où la France est présente depuis de très longue date est présente parce que tout simplement N'Djamena a toujours été avant les indépendances et après les indépendances et encore aujourd’hui, un verrou central et un point d'appui à la présence française en Afrique", explique Tidiane Dioh consultant et analyste politique.

Pour Ulf Lessing, expert et spécialiste de la région du Sahel à la fondation allemande Konrad Adenauer, le Tchad reste un élément clé du dispositif sécuritaire de l'Afrique centrale.

Plusieurs centaines de milliers de réfugiés ont fui la guerre au Soudan vers le Tchad Image : Zohra Bensemra/REUTERS

"Les Etats-Unis et France voient toujours le Tchad comme un pays essentiel pour stabiliser l'Afrique centrale. Je ne crois pas que le Tchad va se tourner vers la Russie. Le gouvernement du Tchad de la France. Mais il souhaite aussi diversifier ses partenaires", selon l'expert allemand.

Diversifier ses partenaires ou pas : c'est l'un des défis majeurs que le prochain président élu du Tchad devra relever. De nombreux partenaires internationaux craignent qu’une instabilité au Tchad entraîne un important mouvement de personnes en direction d’autres pays de la région.

Le Tchad accueille 1,5 million de réfugiés soudanais, dont 500.000 environ sont là depuis 20 ans. Des dizaines de milliers de réfugiés centrafricains aussi. De nombreux tchadiens espèrent que l’un des deux principaux candidats, Mahamat Idriss Déby ou Succès Masra, sera élu sans contestation et sans de débordements.

C'est l'une des raisons du soutien de certaines pays occidentaux au président Mahamat Déby Itno à sa prise du pouvoir en avril 2021. Faire donc en sorte que le Tchad reste un pays stable.