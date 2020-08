Tanzanie : Sanctionné par la TFF, Luc Eymael se défend

Dans un extrait audio, Luc Eymael, qui était à la tête des Young Africans, s'était plaint de ses conditions de vie en Tanzanie, avant de s'en prendre aux Tanzaniens de manière générale, les qualifiant de "personnes mal éduquées", estimant qu'ils ne "connaissaient rien au football" avant de les traiter de "singes et de chiens". Ce lundi, la sanction de la TFF (la fédération tanzanienne de football) est tombée : deux ans d'interdiction d'exercer dans le pays ainsi qu'une amende de huit millions de shillings, soit un peu moins de 3.000 euros.

Une démarche considérée comme "illégale"

Luc Eymael estime que ces sanctions sont injustes, il a même cherché à se défendre. Contacté par le portail goal.com, l'entraîneur belge a déclaré que ni lui, ni son avocat n'ont reçu quoi que ce soit de la part de la TFF. Luc Eymael estime que cette démarche est "illégale". Par ailleurs, il se défend d'être raciste, et rappelle qu'il a exercé ces dix dernières années sur le continent africain. Affaire à suivre, donc...

Le calendrier des compétitions continentales de clubs connu

C'est désormais officiel : il n'y aura pas de tournoi final en Ligue des Champions. Ces demi-finales entre équipes marocaines et égyptiennes auront lieu en mode aller-retour. Lors de la première manche, le Wydad Casablanca accueillera Al Ahly, tandis que le Raja Casablanca recevra le Zamalek. Ces rencontres auront lieu les 25 et 26 septembre prochains. Une semaine plus tard, tout ce beau monde se retrouvera en Egypte pour les matchs retour. La finale aura lieu le 16 ou le 17 octobre prochain. Le pays hôte reste à déterminer : si les deux finalistes viennent du même pays, alors la finale aura lieu dans le pays concerné. En revanche, si les deux finalistes viennent de deux pays différents, alors la rencontre se jouera sur terrain neutre.

En Coupe de la Confédération par contre, le "final four" aura bien lieu, et il se jouera au Maroc, avec des demi-finales en une manche : le 22 septembre prochain, les Guinéens du Horoya AC seront opposés aux Egyptiens du Pyramids FC, tandis que la RS Berkane affrontera le Hassania Agadir. La finale aura lieu le 27 septembre au complexe Prince Moulay Adbellah de Rabat.