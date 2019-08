Supercoupe d'Allemagne : Dortmund bat le Bayern 2-0

Pourtant privé de ses trois recrues phares (Thorgan Hazard, Julian Brandt et Mats Hummels), le BvB s'est montré supérieur au champion d'Allemagne en titre notamment en deuxième mi-temps.

En effet, c'est au retour des vestiaires que les hommes de Lucien Favre ont inscrit les deux buts de la rencontre.

Tout d'abord à la 48ème minute de jeu avec une réalisation de Paco Alcacer, bien servi au préalable par Jadon Sancho.

Sancho qui a inscrit le second but à la 69ème minute de jeu.

C'est le premier titre de la saison pour le Borussia Dortmund qui nourrit de fortes ambitions cette année, après être passé tout proche du titre l'an passé.

Bayern Munich : les joueurs exigent du renfort

Du côté du Bayern Munich, cette défaite a conforté certains joueurs dans leur désir de voir de nouvelles recrues rejoindre les rangs du club.

C'est notamment le cas de Robert Lewandowski.

Le Polonais est resté dans la lignée de ses propos estivaux en affirmant que le club devait se montrer plus actif sur le marché des transferts et se renforcer notamment offensivement puisqu'on le rappelle Arjen Robben et Franck Ribéry ne sont plus là.

Le nom de Leroy Sané a continué à être évoqué dans la presse allemande ce week-end.

L'international allemand aurait donné son accord pour un transfert au Bayern mais Sané, sorti hier sur blessure lors du Community Shield, pourrait être retenu par Pep Guardiola.

Community Shield : nouveau titre pour City

A Wembley, ce sont les Citizens qui se sont imposés, remportant ansi leur 4ème trophée de l'année.

Cela dit, ils auront du attendre les tirs au but pour l'emporter.

Après avoir ouvert la marque en première mi-temps grâce à un but de Raheem Sterling, les hommes de Guardiola se sont fait rattraper au score par ceux de Jürgen Klopp suite à un but de la tête de Joel Matip.

Lors de la séance de TAB, c'est Georginio Wijnaldum qui a raté le seul pénalty des Reds et donc donner la victoire, indirectement, à Manchester City.

Trophée des Champions : et de 7 pour le PSG !

Comme depuis 2009, la rencontre était délocalisée hors de France pour promouvoir la Ligue 1.

A Shenzhen, en Chine, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 face à Rennes après avoir été mené 1-0 dès la 13ème minute de jeu.

Ce sont Kylian Mbappé puis Angel Di Maria d'un superbe coup-franc, qui ont permis au PSG de revenir dans le droit de chemin et de soulever son premier titre de la saison et son 7ème Trophée des Champions de suite.

"Pas de dossier Neymar"

En marge de cette rencontre, le vice-président du FC Barcelone a assuré à la télévision catalane qu'il n'existait pas de dossier Neymar.

Au sujet du mal-être supposé du Brésilien au PSG, le dirigeant du Barça a affirmé être un acteur passif.

"Nous savons qu'il n'est pas à son goût à Paris, et c'est une situation qui doit d'abord être réglée à Paris", a-t-il affirmé.

Jordi Cardoner a confirmé que le club blaugrana n'a pas contacté le prodige brésilien ou le PSG.

"Nous avons toutes les armes nécessaires pour affronter la Liga et la Ligue des Champions, avec de hautes ambitions", a-t-il ajouté.

CHAN 2020 : Sénégal, le Mali et le Togo se qualifient

On connait dorénavant le nom des équipes qualifiées pour le prochain tour des qualifications.

Il s'agit d'eSwatini, de la Mauritanie, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Zambie, du Burundi, de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale, du Lesotho, de Madagascar, du Mali, de la Namibie, de la Tanzanie, du Togo et du Zimbabwe.

Les qualifications pour le sixième CHAN qui se déroulent par zones géographiques ont lieu jusqu'en octobre 2019.

Quinze places sont en jeu pour rejoindre le Cameroun le pays-hôte.

Bennacer à Milan

L'Algérien Ismaël Bennacer, champion d'Afrique 2019 et élu meilleur joueur de la compétition, quitte Empoli et rejoint l'AC Milan pour 16 millions d'euros.

Le joueur formé à Arles-Avignon, dans le sud de la France, a signé un contrat de 5 an avec le septuple vainqueur de la Ligue des Champions.

Un transfert qui récompense la belle progression du « Fennec » âgé de seulement 21 ans.