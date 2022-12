Message de Noël de Frank-Walter Steinmeier : "Oui, les temps sont durs"

"Ils sont tellement effrayés que le simple claquement d'une porte qui se ferme les fait trembler", explique Frank-Walter Steinmeier, en parlant d’enfants réfugiés ukrainiens qu’il a récemment rencontrés lors d’un déplacement en Allemagne.

"J'ai rencontré ces enfants à Freiberg, en Saxe, où ils vont à l'école primaire. Leur institutrice m'a raconté combien de fois elle devait consoler les enfants."

C’est par cette histoire que le président allemand a débuté cette année son traditionnel message de Noël, marqué par la guerre en Ukraine.

Il a ainsi rendu hommage à l’accueil réservé aux déplacés venus d’Ukraine, qui bénéficient d’une protection temporaire en Allemagne. Depuis le début de la guerre fin février, un peu plus d’un million de personnes se sont ainsi enregistrées auprès des autorités du pays. Un peu plus d’un tiers d’entre eux a moins de 18 ans, et plus de 200 000 enfants et adolescents ukrainiens sont inscrits dans des écoles allemandes.

En Allemagne, l'intégration des enfants réfugiés dans les écoles varient d'une région à l'autre

Sens du sacrifice

"Je sais combien cette crise vous demande à tous ; que beaucoup doivent se restreindre. Mais, personne ne peut nous enlever notre générosité dans nos rapports avec les autres", a déclaré Frank-Walter Steinmeier, qui dit espérer un retour vers la paix l’année prochaine.

L'Ukraine face aux attaques d'infrastructures énergétiques

"L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine, le retour de la guerre en Europe, les terribles souffrances des Ukrainiens, la crainte d'une extension des combats, tout cela perturbe et effraie de nombreuses personnes dans notre pays", a lancé le président allemand qui fait figure d’autorité morale en Allemagne et dont la fonction est avant tout symbolique.

M. Steinmeier a également abordé les conséquences économiques de la guerre qui pèsent sur les ménages et les entreprises allemands, alors que le prix de l’énergie flambe et que l’inflation n’a cessé de grimper tout au long de cette année.

"Oui, les temps sont durs. Nous sommes confrontés à des vents contraires. Et pourtant, Noël est le moment idéal pour regarder ce qui nous donne de l'assurance ”, a rappelé le président.

La guerre en Ukraine dure déjà depuis dix mois

Des signes encourageants

Pour lui, l’Ukraine qui "s’affirme avec un grand courage" et "l’Europe unie" sont des signes encourageants. "Nous n'avons pas cédé à la panique, nous ne nous sommes pas laissés disperser".

Enfin, M. Steinmeier a estimé que "la lutte contre le changement climatique n'a rien perdu de son urgence", même si la guerre en Ukraine occupe tous les esprits. Cette lutte "ne peut pas attendre", a insisté le président. "Je souhaite que les plus âgés soient prêts à changer, même tard dans leur vie. Et que les plus jeunes s'engagent", a demandé M. Steinmeier, tout en souhaitant que la lutte ne se radicalise pas, alors l'année a vu naître de nouveaux modes d’actions des activistes pour le climat, suscitant des polémiques.

"Nous avons besoin de l'ambition des jeunes et l'expérience des anciens. Car nous avons tous un objectif commun : que les jeunes ne soient pas la dernière génération, mais la première génération d'un monde respectueux du climat", a conclu M. Steinmeier.