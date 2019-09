Sommet sur le climat : des paroles sans actes

Pour lutter contre les changements climatiques, les Etats africains ont beaucoup investi dans les énergies renouvelables, le reboisement et les émissions de gaz à effet de serre ces dernières décennies. Or, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

Dans le nord du Cameroun, la préservation de l’environnement par le reboisement, baptisée Opération Sahel Vert à compter des années 70, ne dit plus rien aux populations. Pendant ce temps, les quelques arbres qui restent sont coupés pour être revendus comme bois de chauffe. Les autorités tentent de lutter contre ces pratiques, mais sans succès, reconnaît Boubakari Bello, maire du troisième arrondissement de Maroua dans l’extrême nord du Cameroun :

"Dans les zones urbaines, ils ont un petit peu peur de la répression, soit de la commune soit des agents des eaux et forêts. Mais en brousse, il n’y a personne. Ils sont seuls. Ils ont besoin de ce bois pour le ramener en ville. Mais ils ne reboisent pas. Cela fait que dans dix à vingt ans nous n'aurons plus de bois ici."

Records de taux de CO2 dans l'air

Certains jeunes africains se montrent conscients des enjeux. Ils demandent à être impliqués dans les différentes initiatives. C’est le cas de la jeune mauritanienne Aminetou Bilal qui nous adresse ce message depuis New York où elle participe au sommet sur le climat de l'ONU :

"Nous nous attendons à ce que nos dirigeants prennent des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques, et surtout faire face aux conséquences que nous vivons déjà, telles que la sécheresse, la dégradation des terres, la pollution des mers et de l’air. Nous voulons également que nos dirigeants nous impliquent dans le processus de décision par le dialogue intergénérationnel."

Les scientifiques indiquent à New York que l'étendue de la banquise arctique a diminué à un taux d'environ 12 % par décennie lors des quarante dernières années et que l’élévation du niveau de la mer et l’acidification de l’eau de mer se sont accélérées. Bien plus, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint des records. Elles ont augmenté de 2 % pour atteindre le niveau de 37 milliards de tonnes de CO2.