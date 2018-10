Sommet de défenseurs des droits de l'homme

L'organisation Amnesty International reconnaît l'effort des Etats en la matière. Mais l'ONG interpelle les pouvoirs publics à fournir plus d'efforts, car les violations des droits humains continuent partout dans le monde.

Katia Roux est chargée du plaidoyer "Libertés" chez Amnesty International France. Cliquez sur l'image principale pour écouter.

Plus de 150 défenseurs des droits humains venus de 105 pays se sont engagés à "amener du changement et combattre la répression, le racisme et la discrimination". Les organisateurs, parmi lesquels figurent de grandes ONG internationales comme Amnesty International ou la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), ont précisé que "le sommet mondial des droits humains" a pour but "d'organiser les vingt prochaines années du travail pour l'avancement des droits humains et la lutte pour le changement".