La majorité des Allemands se sentent seuls

La solitude devient un problème de plus en plus sérieux en Allemagne. C'est ce que révèle le rapport sur la solitude de l'année 2024 d'une caisse d'assurance maladie.

Selon cette étude, environ 60 % des Allemands souffrent souvent, parfois ou rarement d'un sentiment de solitude. L'institut de sondage Forsa, mandaté par la compagnie d’assurance Techniker Krankenkasse (TK), a interrogé par téléphone en mai 1.403 personnes âgées de 18 ans et plus dans toute l'Allemagne pour cette étude représentative.

Les jeunes sont donc particulièrement touchés par la solitude. Parmi les 18-39 ans, 68 % déclarent se sentir souvent, parfois ou rarement seuls. 36 % d’entre eux estiment que le sentiment de solitude leur pèse beaucoup ou plutôt beaucoup. En revanche, chez les personnes de plus de 40 ans, seule une personne sur deux se sent seule.

Pour le sociologue Janosch Schobin, qui travaille pour le réseau de compétences sur la solitude (KNE), soutenu par le gouvernement fédéral, la solitude est souvent provoquée par des changements de circonstances dans la vie. Et celles-ci surviendraient plutôt à un âge plus jeune : par exemple, le départ de la maison, l'emménagement dans une nouvelle ville ou encore le changement d'emploi.

Un mauvais état de santé peut entraîner une plus grande solitude Image : Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Les célibataires et les personnes vivant seules se sentent trois fois plus souvent seuls que les couples. Alors qu'un célibataire sur trois se sent très affecté, ce n'est le cas que d'une personne sur cinq parmi les personnes interrogées vivant en couple stable.

Pour les hommes, la solitude est un tabou

L'étude constate également que l'éducation, l'activité professionnelle, le sexe ou encore la taille du lieu de résidence ne constituent pas des facteurs significatifs pour le sentiment de solitude. En revanche, les relations sociales et le fait d'être en couple sont des facteurs décisifs. La pauvreté augmente la probabilité de se sentir seul et les personnes âgées vivant seules ont un risque plus élevé de se sentir seules que les jeunes célibataires.

Des changements radicaux dans la vie peuvent également favoriser la solitude : la perte d'emploi, le divorce et le décès du ou de la partenaire entraîneraient surtout l'effondrement des contacts avec l’entourage.

Les hommes ont du mal à parler de leur solitude Image : Christin Klose/dpa-tmn/picture alliance

Selon l'étude, de nombreuses personnes ont du mal à parler de leur solitude, en particulier les hommes. Seul un homme sur cinq environ a déclaré parler régulièrement ou parfois de sa solitude avec d'autres personnes. En revanche, 40% des femmes interrogées le font.

La principale raison invoquée était de "ne vouloir accabler personne". Un homme interrogé sur trois a déclaré qu'il était mal à l'aise pour parler de sa propre solitude. 9% ont même indiqué qu'ils n'avaient personne avec qui en parler.

"La solitude peut aussi entraîner des maladies physiques. Ce n'est même plus une théorie, c'est désormais prouvé", a déclaré Jens Baas, le président du conseil d'administration de la TK, lors de la présentation de l'étude à Berlin.

Jens Baas évoque également un lien possible avec les maladies de démence. "Dans le domaine scientifique, il est vrai qu'il existe ce fameux lien entre l'âme et le corps. Nous le voyons dans de nombreuses maladies, mais on ne sait pas encore à de nombreux endroits comment cela fonctionne réellement sur le plan physiologique."