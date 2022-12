Le Sénégal critiqué pour sa gestion des enfants talibés

Babacar a 16 ans. Il prépare son Certificat de fins d'études élémentaires.

"Je suis venu avec mes amis. Nos maîtres et nos maîtresses nous apprennent à dessiner. Ils nous enseignent beaucoup de choses sur la lecture et l’anglais."

Ce jeune talibé va à l’école à ses heures de mendicité, sur autorisation de son maître coranique. Il apprend à lire et à écrire le français au centre d’accueil de l’ONG Janghi, une association qui œuvre pour l’accès à l’éducation des enfants défavorisés notamment des enfants talibés.

"Ils vont à l’école pendant les heures où normalement ils auraient dû aller mendier", explique Codou Mar Mbow, membre et ancienne présidente de Janghi. "En échange de cette mendicité, étant donné que les enfants ne vont pas ramener l’argent aux daaras (ndlr :école coranique), on a fait un forfait de denrées alimentaires qu’on leur offre", poursuit-elle.

Christine Chamoun, comme les autres bénévoles de Janghi collecte souvent des fonds pour soutenir les daaras. Nous l’avons rencontrée à Fann, à "Vide grenier" une journée sociale exceptionnelle de vente et de troc de jouets et d’objets usagés.

"Tout ce qui est vendu, ici, aujourd’hui, les CDs, les habits, les bijoux, les chaussures, c’est pour lever des fonds pour la scolarisation des enfants. C’est du volontariat. On fait tous partie de cette communauté. On est tous là ; juste pour aider", confie-t-elle.

En l'absence de statistiques officielles, il est estimé qu'"il y a plus de 2.000 daaras à Dakar, avec un effectif de près de 200.000 talibés, dont 25% pratiqueraient la mendicité forcée, selon une cartographie de l'ONG Global Solidarity Initiative (GSI) publiée en 2018", indique d'Amnesty.

Le président de Janghi, Sheikh Jallow fut un ancien enfant talibé. Il témoigne :

"Aujourd’hui, on voit des daaras qui sont devenus un peu plus modernes, où les enfants ont où dormir puisque nous dormions à même le sol. Aujourd’hui, on voit des enfants qui vivent dans les daaras, qui ont des gens qui leur viennent en aide. L’hygiène s’est améliorée. Les daaras sont nettoyés. Les gens leur offrent des habits. La violence a un peu diminué. Et l’Etat contrôle mieux les daaras. Mon parcours est différent. Je n’ai pas vécu toute ma vie dans un daara parce qu’à un moment donné, j’ai décidé de partir pour aller vivre de façon indépendante. J’ai été ramassé dans la rue par un couple qui m’a hébergé, qui m’a nourri, qui m’a scolarisé jusqu’à ce que je devienne ce que je suis aujourd’hui."

Le président Macky Sall avait réuni le 28 novembre les très influents maîtres coraniques, qui ont réclamé la libération de "dizaines" d'entre eux en prison à cause notamment d'affaires de moeurs.

L'Etat sénégalais invité à plus d'implication

Dans son tout nouveau rapport, Amnesty International appelle à un engagement politique plus fort des autorités. La situation des talibés est une des problématiques des droits humains les plus importantes et récurrentes au Sénégal, a déclaré Ousmane Diallo, chercheur sur le Sénégal et le Sahel au bureau régional d’Amnesty International à Dakar.

"C’est un phénomène issu de l’enseignement traditionnel informel notamment via les systèmes des daaras que l’Etat du Sénégal essaie d’incorporer, depuis quelques années dans le cadre de l’intégration dans le système d’éducation nationale. Mais il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de réticence. Ce qui nous amène à publier ce rapport pour appeler l’Etat du Sénégal à l’action notamment en ce qui concerne la protection de l’enfance vu que ces enfants-là sont victimes, souvent, de mauvais traitements mais aussi d’atteinte à leur droit, à la santé, à l’éducation et à de bonne conditions de vie", explique M. Diallo.

La malnutrition, l’hébergement, l’accès à l’éducation et aux soinssont les principaux obstacles à l’épanouissement des talibés à Dakar.

Aujourd’hui, près d’une centaine de milliers d’enfants talibés squattent les rues des principales villes du Sénégal en quête de pitance journalière dans le cadre de leurs études coraniques indique Ousmane Diallo.

Récemment, le président Macky Sall s’est engagé à moderniser les daaras et à améliorer les conditions de vie des enfants talibés.