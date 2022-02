Sénégal : regain de violence mortelle en Casamance

Les accrochages ont eu lieu la semaine dernière (24 janvier) en territoire gambien entre la Mission ouest-africaine en Gambie (Ecomig), une force de la Cédéao composée essentiellement de militaires sénégalais, et les combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).

Processus compromis

Ceux-ci pourraient compromettre le retour de la paix en Casamance.

C’est du moins l'avis de Gaustin Diatta, un journaliste qui suit de près l'évolution de ce conflit. Il estime que ce qui s'est passé est en train de faire revivre à la population casamançaise les épisodes sombres du passé.

''Je pense que cela constitue un danger pour le processus de paix qui a été amorcé, enclenché depuis très longtemps. Je pensais qu'on avait fini avec les violences, les accrochages qu'on a vécus avec les nombreux braquages, affirme Gaustin Diatta. C'est vrai qu'aujourd'hui les braquages ont disparu mais des accrochages de ce genre ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vécu en Casamance. Aujourd'hui, si cela revient encore, cela veut dire qu'on est en train de revivre les tensions qu'on avait vécues pendant des années et que le processus qu'on a enclenché il y a très longtemps serait compromis''.

Écouter l'audio 02:02 "Tout le monde va avoir des craintes pour la paix en Casamance" (Un habitant)

Craintes des populations

Yancouba Diémé, un habitant d'un village situé sur la route qui relie Ziguinchor à la Gambie, est du même avis. Il indique que les violents incidents de la semaine dernière ont suscité des craintes dans la région :

''Voilà ça, ce n'est pas une bonne chose, on est resté pendant huit ans sans entendre ce genre de choses. Donc cela n'est pas bon pour la Casamance parce qu'on est en train de chercher une paix définitive. Donc si cela se répète, tout le monde va avoir des craintes pour la paix en Casamance''.

Ces accrochages ont fait, selon un communiqué de la direction des relations publiques de l'armée sénégalaise, quatre morts et sept capturés par les indépendantistes dans ses rangs et un mort et trois prisonniers du côté du MFDC.

Après une rencontre entre des officiels du haut commandement des forces de la Cédéao en Gambie, accompagnés de responsables de la sécurité gambienne, et le chef de guerre du MFDC Salif Sadio, ce dernier se serait engagé à libérer les soldats capturés. Ces sources ne donnent toutefois aucune information sur le sort des prisonniers du MFDC.

