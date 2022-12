Sweet Beauty : audition conjointe Oumane Sonko-Adji Sarr

Adji Sarr, l’ex-employée du salon de massage Sweet Beauty, tout de rouge vêtue, et accompagnée de son avocat, Maître El Hadj Diouf, exprime brièvement sa déception aux journalistes. ‘’Il a refusé de parler. Donc il manque de preuves. Je suis un peu déçue mais quand-même j’ai vu Ousmane comme ça’’, déclare la jeune dame.

Réactions des avocats

Pour Maître Abdou Dialy Kane, l’un des avocats de Adji Sarr ‘’En vérité, il n’y a pas eu une véritable confrontation dans la mesure où monsieur Sonko a refusé de répondre, non seulement aux questions de monsieur le procureur de la République mais également aux questions des avocats de la défense.’’

En revanche, Maître Ousseynou Ngom, avocat d’Ousmane Sonko, se dit satisfait de la confrontation directe entre son client et l’ex-employée du salon de massage Sweet Beauty. Mais il est, lui aussi, déçu du mutisme de la partie plaignante qui n’a pu exhiber les preuves de son accusation."Ce qu’on a constaté, c’est une partie plaignante qui s’est mue dans une stratégie de silence absolue. Juste pour rappeler que cette posture ne peut pas être la résultante de la posture de l’inculpé. Les deux parties n’ont pas la même attitude. Les accusations ne sont pas les mêmes. Les postures ne sont pas les mêmes. Donc nous prenons l’opinion publique nationale comme internationale à témoin que ces personnes qui s’activaient, qui déclaraient partout que le jour de la confrontation, les preuves allaient fuser, aucune preuve n’a été sortie", estime-t-il.

Le doyen des juges a auditionné Ousmane Sonko et Adji Sarr dans l'affaire Sweet Beauty

Historique de Sweet Beauty

L’affaire judiciaire Adji Sarr - d’Ousmane Sonko remonte à 2021, lorsque la jeune employé du salon de message dépose une plainte contre Ousmane Sonko pour "viols répétés avec menaces de mort."

Le leader du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), candidat à l’élection présidentielle de 2024 continue de clamer son innocence et dénonce une cabale politique. Son interpellation par la justice sera suivi des manifestations meurtrières à Dakar notamment. Aujourd’hui, le feuilleton judiciaire est l’une des causes qui attisent les tensions politiques que connait le Sénégal.