Sénégal : les résultats en Casamance seront bien scrutés

Au Sénégal, la campagne électorale en vue des élections législatives suscite des débats à l'université de Ziguinchor. Assis sous des arbres, des étudiants s’efforcent de défendre le camp qu'ils ont choisi.

Amadou Ndiaye, étudiant en Lettres modernes, licence 1, souhaite ainsi le triomphe de la liste du camp présidentiel pour renforcer les moyens d’action du gouvernement.

''Pour les élections législatives, je pense qu'on doit donner au parti au pouvoir le maximum possible de députés à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent continuer leur travail. Parce que je vois qu'ils font un travail excellent par rapport aux ex-régimes''.

Amada Diallo est à la fois étudiant et conducteur de mototaxi. Lui aussi veut donner la majorité aux nouveaux gouvernants du pays.

''Nous pensons que si le Pastef prend le dessus à l'Assemblée nationale, le Sénégal sera développé. Puisque ce sont des patriotes, ce sont des gens qui aiment leur peuple''.

Les militants du Pastef espèrent gagner les élections législatives anticipées pour décrocher une majorité à l'Assemblée nationale. Image : Carmen Abd Ali/AFP/Getty Images

Mais Richard Camara a un avis différent. Il veut voter pour l'opposition, car, selon lui, l’actuel gouvernement ne se soucie pas des plus démunis. Il redoute aussi que leur donner tous les pouvoirs pourrait exposer le Sénégal à des dérives autoritaires.

''Macky Sall, l'ex-président, a beaucoup travaillé pour le pays. Il a construit beaucoup de routes et d'écoles. Il a beaucoup aidé, surtout avec les bourses familiales. Il y a des familles tellement pauvres que même trouver de quoi manger, ça pose problème. Mais avec Diomaye et Sonko... le régime qui est là, ils ont enlevé ça, ce qui ne devrait pas être. Je veux que l'opposition gagne les élections législatives. Si on leur (le camp présidentiel) donne la majorité à l'Assemblée nationale, ils peuvent imposer des choses que nous ne voulons pas.''

En revanche, tous pensent que l'agriculture et la transformation des produits agricoles doivent être les priorités pour le développement de la Casamance. C’est ce qu’explique notamment Amada Diallo.

''Ici, en Casamance, ce qui manque, ce sont des industries. Nous avons beaucoup de matières premières qui sont là, mais puisque nous n'avons pas d'usines, ça pourrit sur place. En mettant en place des usines, on peut avoir une autonomie économique. Nous savons tous que la Casamance est une zone favorable à l'agriculture, pour la pêche et pour l'élevage. Le riz que nous importons, on peut le produire ici. Donc ce serait possible de faire de la Casamance la capitale économique du Sénégal''.

Parmi les partis en lice à cette élection, seul le Premier ministre Ousmane Sonko, qui conduit la liste du Pastef, est venu faire campagne en Casamance. L'ancien Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar, Barthélémy Dias, n’ont pas fait le déplacement dans une région qui, il est vrai, ne leur est pas favorable.