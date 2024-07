Des bus électriques pour faciliter les déplacements à Dakar

La cheffe de la diplomatie allemande poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal, Annalena Baerbock est désormais en Côte d'Ivoire. Mais à Dakar, il a été question de coopération économique, notamment dans le secteur des transports verts. Des bus électriques sénégalais, équipés d'un logiciel de gestion de recharge allemand, ont en effet été déployés à Dakar. Annalena Baerbock avait, dans le programme de son déplacement, la visite de ces Bus Rapid Transit, opérationnels depuis mai et financés par la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale.

Plus de 120 de ces bus qui disposent de leur propre voie ont été déployés. Ceux-ci utilisent un logiciel allemand de recharge."Ce qu'on livre, c'est un système de gestion de charge pour les bus électriques dans une ville, qui permet au bus de se charger d'une façon rapide, mais intelligente, en faisant attention aux coûts, à l'état des batteries, mais aussi au réseau électrique" précise Henri Depe Tchatchu, le responsable de CarMedialab, l'entreprise allemande qui a fourni les logiciels.

Une coopération fructueuse

Durant sa visite, la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, s'est intéressée à ce système de bus soutenu par l'initiative Global Gateway de l'Union européenne.

Les bus mis en circulation permettraient d'économiser 59.000 tonnes de CO2 par an, et de faire une économie en temps de déplacement, dans une ville alors que la population de la région de Dakar a beaucoup augmenté au cours des 50 dernières années, pour atteindre actuellement environ quatre millions d'habitants.

La mise en circulation de ces bus a en outre permis de créer de nouveaux emplois. Un point crucial dans un pays où de nombreux jeunes Sénégalais sont prêts à prendre le chemin de la migration irrégulière, en dépit des dangers. Lors de sa visite, la cheffe de la diplomatie allemande a rappelé l'importance de donner des perspectives aux jeunes sur place.

Annalena Baerbock lors d'une visite dans un bus électrique Image : Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"La coopération dans le domaine économique est également essentielle pour contribuer à endiguer le chômage des jeunes dans une région où la formation n'est pas automatiquement ancrée dans le système. En même temps, nous avons nous-mêmes de grands intérêts ici, car il y a une grande croissance économique, de nombreuses opportunités sur le continent, mais aussi dans la région, dans les technologies vertes, mais aussi dans le développement des infrastructures" a expliqué la cheffe de la diplomatie allemande.

Un projet en expansion

L'initiative Global Gateway de l'Union européenne prévoit d'investir jusqu'à 300 milliards d'euros dans les infrastructures des pays émergents et en développement au cours des prochaines années.Pour Henri Depe Tchatchu, il ne fait aucun doute que l'Afrique est le continent de l'avenir.

"C'est le continent avec la plus grande marge en termes de population et d'économie, donc les opportunités sont grandes et on veut les saisir. C'est un marché important pour l'Allemagne, pour notre entreprise et on a la possibilité d'amener une technologie innovante qui va faciliter la vie des Dakarois…" assure-t-il.

L'installation de logiciels de gestion de charge pour les bus électriques par CarMedialab devrait s'étendre à d'autres pays sur le continent. Selon Henri Depe Tchatchu, des initiatives similaires sont en cours au Nigeria, au Ghana ou encore au Kenya.