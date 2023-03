"Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose !"

Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, quelque 1,6 million de personnes sont mortes de la tuberculose. En 2021, près de onze millions avaient contracté la maladie.

Il faut noter tout de même que 74 millions de vies auraient été sauvées depuis 2000 grâce aux efforts mondiaux pour mettre fin à la tuberculose.

Une maladie contagieuse

La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui se transmet par voie aérienne, via des gouttelettes. Une personne tuberculeuse non traitée peut infecter de cinq à quinze personnes en moyenne chaque année, selon les chercheurs.

Des conditions sanitaires et sociales précaires sont souvent associés à la dissémination de la maladie.Elle touche le plus souvent les poumons et peut parfois atteindre d'autres organes. La maladie, dont les manifestations peuvent être très diverses, affecte aussi bien les humains que les animaux.

La tuberculose peut demeurer latente mais il y a également une forme où les symptômes comme la toux, la douleur, la fièvre, la fatigue et l'essoufflement se manifestent.

Avec plus de 85 % des cas, la tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente. Les contacts étroits avec un cas contagieux favorisent la contamination.

La tuberculose peut se soigner grâce à des médicaments Image : Aleksandra Sagan/Canadian Press/empics/picture alliance

Soigner et prévenir

La tuberculose étant une infection bactérienne, des antibiotiques sont administrés pour traiter les patients. En cas de test cutané positif et confirmé par d'autres examens qu'il n'y a pas de tuberculose active, le médecin peut prescrire un traitement pour empêcher l'infection de progresser.Le patient devra alors prendre ce médicament quotidiennement pendant neuf mois.

Si le traitement est interrompu avant le moment prescrit, l'infection peut revenir et la tuberculose devenir active ou résistante aux médicaments.

Pour lutter contre la tuberculose, l'accent est mis sur la vaccination, avec le BCG, qui protège contre l'évolution mortelle de la tuberculose.

Le vaccin est généralement administré aux nouveau-nés afin de prévenir la maladie et ses complications au cours des premières années de la vie.