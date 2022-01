Esther Nabintu, jeune écrivaine star en RDC

Esther Nabintu est une jeune femme qui, malgré son âge, parvient à faire ce qui la passionne. Notre jeune reporter Ketya Bitita est allée à sa rencontre pour la série #PasSansElles.

Dans un pays où peu de femmes parviennent à se faire une place dans le monde de la littérature dominé par les hommes, Esther Nabintu, 18 ans, compte bien se faire un nom. Son premier roman, intitulé "La jeune fille sans cœur", tourne autour de la déception amoureuse. La jeune écrivaine a trouvé l'inspiration au sein de sa communauté :

"L'inspiration vient de ce sentiment que vous avez quand vous réalisez que vous avez été trahi par quelqu'un. J'ai publié ce livre depuis l'année 2019 et chaque mois je vends environ 30 à 50 exemplaires, les gens aiment lire ce livre, car j'ai de bons retours. Quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent comme l'auteure du roman."

Un public jeune

La majorité des lecteurs du roman sont des jeunes, très intéressés par les thèmes qui abordent les questions de l'amour sous toutes ses formes, comme quand il s'agit de la trahison. C'est le cas de Francisca, une habitante de Goma, qui a littéralement dévoré le roman :

"Ce qui m'a le plus motivée à lire ce livre, c'est la passion de la lecture et de l'écriture, mais au-delà de cela, j'ai été époustouflée de voir une jeune fille prendre l'écriture comme un art. Cela a a piqué ma curiosité. J'ai adoré le côté dramatique du livre, c'est vraiment littéraire, j'ai beaucoup apprécié."

De son côté, Apolline a été intéressée par l'appel au pardon, une exhortation qu'on trouve dans le livre, quand l’un des personnages se trouve devant la personne qui l'a déçu :

"J'ai été touché par le pardon de John, il a pardonné à la personne qui l'a trahi. J’ai été très émue par ce geste. A mon avis, si tout le monde avait le pardon, ce monde serait un paradis. "

Rêver plus grand

Même si son premier livre sorti en 2019 est considéré comme un succès pour beaucoup, Esther Nabintu rêve toujours plus grand. Elle veut devenir une référence dans le monde littéraire malgré les débuts difficiles qu'elle a connus :

"Mon éditeur n'était pas trop coopératif et au début, c’était vraiment difficile de le voir, de lui parler. Et il y a aussi la famille. Dans notre communauté, quand une fille fait quelque chose de différent de ce que la tradition attend d'elle, on dit déjà qu'elle va finir seule, qu'elle ne pourra jamais se marier."

Esther Nabintu espère publier un jour un best-seller et même devenir lauréate du prix Nobel de littérature, de très grands rêves qu'elle compte bien réaliser malgré son sexe, qui, selon elle, ne doit en aucun cas servir d'excuse pour ne pas exceller ou réussir dans la vie.