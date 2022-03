France : les propos de Zemmour passent mal

Le Sénégal a bien entendu réagi aux propos discriminants d'Eric Zemmour. Mais ce n’est pas une première en France où les idées d’extrême-droite sont diffusées par plusieurs acteurs de de la scène politique.

L’ambassadeur du Sénégal en France a qualifié ces propos d’Eric Zemmour de "racisme primaire".

"La communauté sénégalaise mérite le respect" (Doudou Sidibé)

Déjà, lors d’une l'émission Face à l'info diffusée le 13 mai 2021 sur a chaîne télévisée privée CNews, Eric Zemmour avait déclaré que "tous les trafiquants de crack sont Sénégalais" à Paris.

Doudou Sidibé, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel, demande que la communauté sénégalaise soit respectée.

"La communauté sénégalaise reste l'une des communautés les plus intégrées en France, depuis Blaise Diagne (premier député africain élu à l’Assemblée nationale en 1914), qui fut secrétaire d'Etat, mais aussi Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, qui fut également député à l'Assemblée nationale, jusqu'à Alioune Diop qui a fait vraiment ses preuves sur le plan intellectuel ici, en France. Donc je pense que cette communauté-là mérite le respect."

Les Africains, cible faciles

Doudou Sidibé ajoute qu'à "chaque fois qu'il y a des élections en France, les candidats trouvent des cibles faciles. Parfois c'est la religion, parfois ce sont certaines communautés."

"Il y a une certaine infantilisation, une stigmatisation des Africains" (Jean-Claude Félix-Tchicaya)

Ce que confirme Jean-Claude Félix-Tchicaya, chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe (IPSE).

Selon lui, "il y a eu Sarkozy (avec le karcher), il y a eu Chirac, "le bruit et l'odeur", Marine Le Pen. Son père et sa nièce qui n'arrêtent pas. Il suffit de reprendre leurs discours et très vite, on retombe à chaque fois sur une litanie, sur des discours qui sont puissamment racistes. Et pareil à gauche. Il y a souvent des représentations, comme quoi, il faudrait sauver les Africains, ou les Africains qui habitent en banlieue, on va leur envoyer des ballons, on va leur envoyer de la musique. C’est-à-dire qu'il y a une certaine infantilisation, une stigmatisation".

Le 17 janvier dernier, Eric Zemmour a été condamné par le tribunal de Paris pour la troisième fois pour "provocation à la haine et à la violence" et "injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur origine".

Eric Zemmour lors d'un meeting dans le nord de Paris, en décembre 2021

Une condamnation survenue après ses propos sur les migrants mineurs, qu’il avait insultés, le 29 novembre 2020, sur la chaîne CNews.

Le chercheur Doudou Sidibé demande enfin aux chefs d'Etat africains de prendre leurs responsabilités en protestant à chaque fois que de telles dérives se produisent. Selon lui, la diaspora africaine mérite d'être protégée car elle contribue au développement de la France et de l'Afrique.