La transition énergétique en discussion à Dakar

Cette rencontre, une première du genre, à être organisée sur le continent africain, est initiée par le Global Perspectives Groupe (GPI). Elle a réuni plus de 25 représentantes et représentants des milieux politiques, économiques et de la société civile d’Afrique et d’Allemagne et d'autres pays de l'Europe. Les discussions ont notamment porté sur la transition énergétique.

Interview avec Aissatou Sophie Gladima, ministre du pétrole et de l’énergie du Sénégal

Pourquoi ce choix du Sénégal en ce moment ? La réponse de Aissatou Sophie Gladima, ministre du pétrole et de l’énergie du Sénégal. Elle a été interrogée à Dakar par Kossivi Tiassou.

