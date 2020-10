Sénégal : des voyageurs restés à quai à Ziguinchor

La ligne maritime Ziguinchor-Dakar a repris depuis un mois, après une fermeture de six mois due à la pandémie de coronavirus. Mais seul un petit navire de 200 places fait la rotation deux fois par semaine, ce qui n’est pas suffisant pour absorber le flot de voyageurs.

A chaque départ, des centaines de personnes doivent ainsi rester sur le quai. Les voyageurs empruntant la ligne maritime Ziguinchor-Dakar ne sont donc pas au bout de leur peine, malgré la reprise du trafic.

Des jours d’attente

Le seul navire de 200 places remis en activité par le COSAMA, le consortium qui exploite cette ligne, oblige des centaines de voyageurs comme Diary Seydi à attendre plus de dix jours pour pouvoir obtenir une réservation.

Écouter l'audio 01:39 "Le bateau est rempli. C'est vraiment déplorable." (Un voyageur)

''Je ne pourrai pas voyager ce dimanche parce qu'ils ont dit que toutes les places sont occupées. J'ai fait une réservation pour le 1er novembre, j'avais des urgences à Dakar, mais je suis obligée d'attendre parce que le bateau est rempli. C'est vraiment déplorable.'', se désole Diary Seydi.

Il ajoute que ''Le gouvernement doit tout faire pour amener les autres bateaux parce qu'on en a vraiment besoin. Nous sommes obligés de reporter nos voyages par manque de moyens de transport et ce n'est pas normal. J'aimerais qu'on mobilise les autres bateaux pour que tout le monde puisse voyager.''

Mise en service des autres bateaux

Youssouf Diémé, un autre voyageur qui est sur la liste d'attente depuis une dizaine de jours, ne comprend pas cette situation. Il pense que ''Ce n'est pas du tout normal que les gens restent là à attendre pour voyager, qu'ils ne trouvent pas de bateaux pour voyager. ''

Les voyageurs demandent au gouvernement de remettre en service les autres bateaux

Selon Youssou Diémé, ''Le trafic maritime peut bien marcher mais il faudrait qu'on réunisse les conditions parce que ce bateau ne peut pas prendre beaucoup de monde. Ce n'est pas normal qu'on garde immobilisés les deux autres bateaux et qu'on en fasse circuler un seul. Il y a des milliers de personnes qui sont là et qui veulent voyager mais ils ne peuvent pas le faire. Chaque jour, on les laisse en rade, ce n'est pas du tout normal''.

Nos tentatives pour obtenir des explications auprès de la cheffe d'escale du COSAMA, au port de Ziguinchor, sont restées sans suite malgré trois rendez-vous successifs.

Il faut préciser enfin que le COSAMA dispose d'une flotte de trois navires pour assurer le transport des passagers sur l'axe Dakar-Ziguinchor, soit une capacité globale de 1.000 places.